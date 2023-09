Marvel’s Spider-man 2 supporta 30, 40 e 60 FPS, con Ray Tracing sempre attivo

Ieri durante lo State of Play, è stato mostrato un nuovo trailer di Marvel’s Spider-man 2 di Insomniac Games, che ha mostrato le varie attività open-world offerte da New York. A quanto sembra, a prescindere dal frame rate, si potrà usufruire del ray-tracing per tutta la durata del gioco.

In una recente intervista con IGN, il director of core technology Mike Fitzgerald ha confermato che il titolo funzionerà a 30, 40 e 60 FPS e supporterà display a frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e 120 Hz. “La base di come decidiamo di renderizzare le cose è che ci piace che la nostra risoluzione sia dinamica, e poi abbiamo una soluzione di anti-aliasing temporale piuttosto robusta che ci permette di scalare la risoluzione verso l’alto e verso il basso, di fare diversi effetti di dithering con i materiali e le cose nella scena.

“E questo significa che possiamo sfruttare le preferenze dei giocatori su come vogliono giocare e assicurarci di utilizzare tutte le caratteristiche del loro schermo anche nella console. Quindi, se avete un televisore VRR, un televisore a 120Hz, se vi piace giocare a 60fps o a 30 o 40, se avete un televisore a 120hz, possiamo adattare tutto per utilizzare al meglio quella tecnologia“, ha detto Fitzgerald

Per quanto riguarda Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (e anche Marvel’s Spider-Man Remastered su PS5), ha parlato delle diverse opzioni grafiche. “Avevamo la modalità Fidelity, che prevedeva l’intero 4K con riflessi ray trace, e poi una modalità performance che disattivava il ray tracing e renderizzava a una risoluzione inferiore. E poi siamo riusciti ad aggiungere, credo intorno al lancio, se non subito dopo, la modalità RT performance, come l’abbiamo chiamata, che cercava di essere il meglio di entrambe”.

Con Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac cerca di offrire “una modalità di prestazioni di base. In nessuna modalità di questo gioco il ray tracing è disattivato, non ce n’è bisogno. Abbiamo capito come offrire l’immagine e la grafica di Spider-Man che riteniamo più adatta, e vogliamo assicurarci che ogni giocatore la veda”.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile dal 20 ottobre su PlayStation 5. Chi acquista la Digital Deluxe Edition potrà usufruire di dieci tute esclusive, cinque a testa per Peter e Miles, due Punti Abilità e oggetti bonus da utilizzare nella Modalità Foto. Qui sotto potete vedere il trailer mostrato ieri.