Vampire Survivors: pubblicati diversi brani orchestrali tratti dalla colonna sonora

In questi giorni, sul canale YouTube di Vampire Survivors sono stati pubblicati alcuni brani della colonna sonora del gioco, interpretati dalla Budapest Scoring Symphonic Orchestra diretta da Stefani Sacchi. Colonna sonora composta da Daniele Zandara. Dopo Peji Eighteen, When the Clouds Drown e Before Concession, è oggi il turno di Cosmic Delight. Potete vedere i filmati qui sotto.

Ricordiamo che è in lavorazione una serie animata tratta dal gioco, che recentemente è arrivata la modalità cooperativa, e si vocifera di una director’s cut. Vampire Survivors è disponibile per PC, MAC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e mobile (Android e iOS).