Decapolice: trailer “immagine concettuale” e “guida giocabile”

LEVEL-5 ha pubblicato due nuovi trailer per l’RPG di stampo crime DECAPOLICE. Il primo introduce l’immagine concettuale del gioco, mentre il secondo è una “guida giocabile” che mostra uno dei suoi casi.

Il protagonista del gioco, un detective principiante di nome Harvard, dà la caccia ai delinquenti in una città open world infestata dal crimine, spostandosi tra il mondo reale e quello virtuale.

Questa la descrizione del gioco dal sito ufficiale:

Raccogliete tutte le prove per scoprire la verità Con l’aiuto di “DECASIM”, che può riprodurre qualsiasi evento che si verifica in città,

è possibile trovare indizi per risolvere i casi nel mondo reale. Incollate le prove raccolte alla “Bacheca dei casi” e trovate la soluzione per risolvere il caso.

Può essere necessaria la forza per arrestare i colpevoli. Quando si affronta un criminale alle strette, è possibile fare appello al suo cuore e farlo arrendere. A volte, però, si trasformano in “bestie del crimine”, incarnazioni della malvagità, e attaccano.

Utilizzate espedienti futuristici per inabilitarli e arrestarli.

DECAPOLICE, annunciato al Nintendo Direct di febbraio, uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch nel 2023 (data precisa ancora non svelata). Farà parte anche della line-up del pulbisher per il Tokyo Game Show, con il panel di Level-5 che si terrà il 21 settembre dalle 14:00 alle 15:00 ora italiana. Qui sotto potete vedere i due trailer