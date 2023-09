EA Sports UFC 5: primo trailer gameplay

Electronic Arts ha pubblicato il primo gameplay trailer di EA Sports UFC 5, il nuovo capitolo di arti marziali miste (MMA) che uscirà il 27 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la Deluxe Edition che sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su entrambe le piattaforme per i giocatori che effettueranno il preordine. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia, che mostra le varie caratteristiche sia nel gameplay che nelle modalità di gioco.

Questa la descrizione dalla pagina del PlayStation Store:

Articoli Consigliati Inazuma Eleven Victory Road arriverà anche su PS5, nuovo trailer Decapolice: trailer “immagine concettuale” e “guida giocabile”

EA SPORTS UFC 5 offre il massimo del realismo. Grazie alle funzionalità di rendering avanzate del motore Frostbite, i tuoi combattenti preferiti ora hanno sembianze ineguagliabili che complementano l’alta fedeltà ambientale: ti sembrerà di verderli salire sull’ottagono come in un vero evento PPV. Il nuovissimo sistema di danni autentici rende realtà l’intensità e la strategia di un incontro, in quanto i tagli e i colpi incassati influiscono su mobilità, difesa, resistenza e altro ancora. Se subisci troppi danni, il medico ti controllerà per vedere se sei in grado di continuare. Per gli amanti della tecnica a terra, le nuove sottomissioni basate sulle transizioni rendono le prese più fluide e realistiche che mai. E se ti piace ammirare il tuo lavoro, i nuovi replay di KO cinematografici catturano i momenti finali degli incontri in tutta la loro brutale gloria. Inoltre, un programma di servizi live completamente rinnovato crea sfide entusiasmanti durante le settimane degli incontri PPV. Porta a casa la nuova evoluzione dei giochi di combattimento con UFC 5.

Qui sotto potete vedere il video gameplay.