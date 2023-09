Princess Peach ShowTime! Anteprima: Girl Power a Kyoto

Princess Peach ShowTime! Un titolo di cui ancora non si sapeva nulla, dopo l’apparizione lampo dello scorso Giugno, viene finalmente svelato in grande stile al pubblico, durante l’ultimo Nintendo Direct di Settembre appena trascorso. Adesso abbiamo un titolo definitivo ed anche una data di uscita ufficiale. La biondissima e rapitissima Peach finalmente ha un nuovo gioco in cui è protagonista, che si fa notare anche per i temi artistici trattati, visto che l’eterna fidanzata di Mario è occupata stavolta nella salvezza di un teatro. In tempi moderni in cui anche Biancaneve “si salva da sola” nell’ultimo lungometraggio Disney, anche a Kyoto, a quanto pare, il Girl Power si fa valere!

Princess Peach reclama il suo spazio nell’universo mariano

A differenza di Super Mario, che conta letteralmente centinaia di titoli da protagonista, tra serie principale, spin-off di ogni genere, oltre che citazioni ovunque nella ludoteca della Grande N, la nostra adorabile Princess Peach ha avuto poche occasioni di avere la scena tutta per se, dovendosi spesso accontentare di essere coprotagonista, magari come personaggio giocabile, e, solo due volta prima di adesso, personaggio principale. Sempre meglio che essere periodicamente rapita dallo spinoso Bowser, che sogna di averla come moglie, seppur in costrizione. la prima occasione di averla come personaggio giocabile in realtà è molto precoce, ma nasce solo da necessità di re-design dei quattro comprimari di Super Mario Bros. 2 U.S.A. del 1988, che trovate in questa pagina, sequel “alternativo” del primo gioco della saga principale per Nintendo Entertaiment System, progettato apposta per il pubblico statunitense. In realtà in Giappone esisteva già un secondo capitolo, ma troppo difficile, secondo le alte sfere Nintendo, per il pubblico occidentale. A quel punto si è deciso di trasformare Yume Kōjō: Doki Doki Panic nel titolo che oggi conosciamo bene. Uno dei quattro protagonisti è proprio Peach, selezionabile dal roaster per affrontare i livelli e proprio Peach è uno dei personaggi più amati e selezionati del gioco.

Il successo della donzella la porta due anni dopo ad avere un suo titolo personale, ma su una piattaforma non proprio popolare, ovvero un Game Watch (da non confondere con la linea dei portatili LCD Nintendo Game & Watch), ovvero un orologio con videogame a schermata fissa incorporato, realizzato da Nelsonic sotto licenza, come speciale regalo della catena Mc Donald’s statunitense. I tre orologini, oggi rarissimi, sono molto ricercati dai collezionisti. Ovviamente Princess Toadstool’s Castle Run è solo un contentino, e dobbiamo aspettare altri quindici anni, fino ai tempi moderni, ovvero il 2005 ed il Nintendo DS, perché finalmente esca Super Princess Peach, un delizioso platform a scorrimento dedicato alla principessa sviluppato da Tose Co. Ltd, che ha uno stretto rapporto con Nintendo fin dagli anni ottanta, e che ricordiamo per la serie Starfy. Oltre a questo, ovviamente, non sono mancati cameo della donzella di ogni tipo nei vari spin-off della saga, come i vari Mario Kart, Mario Party e titoli sportivi. L’arrivo oggi di Princess Peach ShowTime!, un vero titolo di serie A dedicato alla bionda eroina le rende finalmente giustizia, dandole lo spazio che merita. Un vero sequel spirituale del gioco per il portatile a doppio schermo, che, peraltro, dalle prime impressioni, sembra davvero intrigante.

Princess Peach Showtime! sta arrivando su Nintendo Switch

Non è la prima volta che Princess Peach ShowTime! fa capolino nelle presentazioni delle novità della casa di Kyoto, infatti Nintendo ha mostrato il gioco in maniera sibillina, senza svelare il titolo ne i particolari, già nel corso di un precedente Nintendo Direct svoltosi nel mese di Giugno 2023. Se all’inizio di questa rovente estate avevamo potuto vedere solo pochi secondi di gameplay, adesso nel nuovo evento di fine estate finalmente abbiamo avuto modo di approfondire il gioco. Se lo avete perso potete recuperarlo nella nostra pagina ufficiale Twitch. Il titolo sarà disponibile a partire dal 22 Marzo 2024, in concomitanza con il settimo compleanno dell’ammiraglia ibrida. Il corposo trailer di circa tre minuti svela una trama molto intrigante, e soprattutto la spalla scenica di Peach, chiamata Stella, la custode del teatro, che darà una mano per affrontare l’avventura contro i nuovi nemici chiamati Compagnia dei Mostri, guidati dalla malvagia strega Uva Spina. In particolare la storia ruota attorno alla salvezza di una specifica location, il Teatro splendente, luogo ricco d’arte il cui spettacolo principale rischia di saltare per colpa del boicottaggio degli inediti nemici. Il gioco si presenta come un tradizionale platform 2D con alcuni elementi 2.5D, ed una ambientazione nel tradizionale Regno dei Funghi, sebbene gli state sembrano nascere proprio all’interno del teatro stesso. Il motore grafico è totalmente in 3D, ma i personaggi si possono muovere lungo un percorso laterale, pur dotato di profondità, alla Golden Axe, per capirci. L’aristocratica nobildonna Princess Peach Toadstool si dimostra parecchio abile nel combattimento, tirando fuori diverse mosse peculiari, incantesimi magici ed abilità uniche, oltre alla raccolta di oggetti speciali ed al letterale lancio di Stella usata come summon.

Prendendo esempio dal camaleontico Kirby, altro eroe di culto nella scuderia Nintendo, la principessa abbandona l’iconico parasole rosa, ideato da Shigeru Miyamoto, e mostra incredibili trasformazioni che, a quanto pare, saranno legate a specifici livelli, che altro non sembrano che rappresentazioni del teatro stesso. Una grande idea, dobbiamo riconoscerlo, che dona varietà al gameplay. I diversi alter ego di Peach sembrano avere la possibilità di interagire con l’ambiente in maniera peculiare, Peach Spadaccina, ad esempio, è capace di abbattere un muro altrimenti indistruttibile. La seconda trasformazione mostrata è una citazione di Detective Pikachu, ovvero Detective Peach, quando la principessa indossa questi panni l’azione diventa anche meno frenetica ed il gameplay tende a mutare verso l’esplorazione. Divertentissimi anche i cosplay di Peach Pasticcera, legato ovviamente al cibo ed ad un delizioso Festival dei dolci, che magari servirà per dei mini giochi a tema culinario, e Kung Fu Peach, in cui l’altolocata biondina diventa un emulo di Bruce Lee nello spettacolo della Scuola di Arti Marziali. Sicuramente nel titolo finale ci saranno altri costumi, che non vediamo l’ora di ammirare. Il comparto audiovisivo è letteralmente delizioso, e si adatta bene alla variazione di contesto, che pare molto legata alle trasformazioni. Gli ambienti scenografici dei singoli spettacoli ricordano i pannelli in forex dipinti, tipici del teatro, che adornano i palchi solitamente, con una scelta artistica fortemente caratterizzante ed azzeccata, come del resto le eleganti tende rosse, mutuate anch’esse dall’ambiente teatrale. Non sappiamo se Mario e Luigi faranno un cameo, magari rapiti da qualcuno, ma per il momento “le ragazze vogliono solo divertirsi“, come cantava Cindy Lauper negli anni ottanta.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Nintendo

Publisher: Nintendo

Data d’uscita: 22 Marzo 2024

