Amnesia The Bunker: in arrivo un nuovo livello di difficoltà

Lo sviluppatore Frictional Games ha annunciato un nuovo aggiornamento per il suo titolo horror recentemente pubblicato. L’aggiornamento, il cui rilascio è previsto per Halloween, includerà una serie di nuove funzionalità che renderanno il gioco più spaventoso e difficile. Presentato dal creative lead Fredrick Olsson sulla piattaforma di social media X, Amnesia The Bunker avrà una nuova modalità Shellshocked, che riduce significativamente il numero di spazi in cui il giocatore può nascondersi.

Questa nuova modalità di difficoltà apporta anche altri cambiamenti, come il gioco che non si ferma quando apri il menu di pausa. Anche la posizione dell’ufficio amministrativo sarà meno sicura in modalità Shellshocked, poiché le sue porte ora saranno di legno, rendendole fragili. La modalità inoltre randomizza la posizione degli oggetti e dei pericoli e offre ai giocatori la possibilità di iniziare una nuova partita senza la loro fidata pistola. Amnesia The Bunker è un gioco horror in prima persona ambientato in un desolato bunker della prima guerra mondiale. Affrontate i terrori opprimenti che inseguono i corridoi bui. Cercate e usate gli strumenti e le armi a vostra disposizione, tenendo le luci accese a tutti i costi. Superate la paura, perseverate e fatevi strada per uscirne vivi. Nei panni del soldato francese Henri Clément, siete braccati da una minaccia sempre presente che reagisce a ogni vostra mossa e suono, dovete adattare il vostro stile di gioco per affrontare l’inferno. Ogni decisione cambierà il risultato del gioco. Le azioni portano conseguenze.

Amnesia The Bunker è stato rilasciato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S a giugno. Per maggiori dettagli, date un’occhiata alla nostra recensione.