Wo Long Fallen Dynasty: nuovi dettagli sulla collaborazione con Lies of P

Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty hanno annunciato questa collaborazione a giugno, ma ai tempi non avevano descritto in modo dettagliato cosa avrebbe incluso. È stato ora rivelato che il mondo di Wo Long riceverà un paio di nuove armi ispirate al mondo delle marionette. Queste armi di collaborazione saranno disponibili gratuitamente applicando l’aggiornamento gratuito che verrà distribuito contemporaneamente al DLC Vol.2 previsto in uscita il 27 settembre.

Puppet’s Saber

Le marionette di un regno strano e sconosciuto brandiscono quest’arma creata rimodellando la lama di una marionetta soldato.

È credenza comune che i burattini non abbiano un’anima e quindi siano incapaci di versare lacrime o di dire bugie. Nella loro peculiare dimensione, però, non sembra essere così. Le marionette non si trattengono dal fare a pezzi senza pietà tutti i nemici che si frappongono sulla loro strada, il tutto mantenendo le loro lacrime e bugie nascoste dietro i loro volti meccanici.

Etiquette

Un’arma di autodifesa adorata dalle marionette di un mondo lontano e bizzarro, questa spada travestita da ombrello alla moda dimostra chiaramente la prontezza di chi la impugna.

Lo status sociale e la dignità di una persona sono evidenti non solo nella sala da ballo, ma anche sul campo di battaglia. I portatori di queste spade esotiche mantengono attentamente il loro equilibrio in entrambe le fasi.

Le novità non finiscono qui, ottobre 2023 presenta un altro aggiornamento gratuito con modifiche e miglioramenti al bilanciamento, mentre un altro arriva a novembre. Novembre 2023 vedrà in risalto la collaborazione con Nioh, miglioramenti delle funzionalità e altre modifiche al bilanciamento. Infine, a dicembre, il terzo DLC a pagamento, Upheaval in Jiangxiang, aggiungerà un nuovo tipo di arma, livello di difficoltà, Divine Beast, livello di equipaggiamento, missioni della storia, ecc.

Wo Long Fallen Dynasty è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Qui trovate la nostra recensione ed in basso il nuovo video dedicato alla collaborazione con Lies of P.