MechWarrior 5 Clans è il nuovo gioco ambientato nell’universo dei BattleTech

Piranha Games ha annunciato un nuovo gioco standalone nel franchise MechWarrior. Intitolato MechWarrior 5 Clans, il gioco uscirà su PC, Xbox e PlayStation nel 2024. Dai un’occhiata al teaser trailer qui sotto. Nonostante mantenga il nome MechWarrior 5, Clans sarà un titolo completamente autonomo che sfrutta il gameplay principale del suo omonimo. Tuttavia, presenterà una campagna più mirata e lineare che racconterà la storia del Clan Smoke Jaguar e sarà ambientata nell’anno 3050 durante un conflitto noto come Clan Invasion.

MechWarrior 5 Clans si concentrerà molto sulla sua storia, che porterà i giocatori attraverso una varietà di pianeti con mappe e missioni realizzate a mano. Ci saranno una serie di nuovi mech del clan personalizzabili. Il gioco segue le gesta di una squadra d’élite composta da cinque mech di piloti esordienti. Il gameplay del gioco manterrà le meccaniche in stile simulazione del suo predecessore, introducendo allo stesso tempo nuovi sistemi di progressione e personalizzazione con cui i piloti potranno armeggiare in un laboratorio Mech aggiornato con i nuovi sistemi Hardpoint e Omnipod. Il gioco presenta una storia avvincente e complessa che immerge i giocatori nei conflitti dell’invasione dei clan. La campagna si svolge su una varietà di pianeti attraverso biomi straordinari e meticolosamente progettati in cui il realismo coinvolgente è infuso in ogni dettaglio. Mappe e missioni realizzate a mano offrono combattimenti avvincenti, complessi e caotici, che richiedono un gioco strategico e ponderato. Le opzioni tattiche abbondano con un cast completamente nuovo di Mech del clan personalizzabili che vantano tecnologie di clan eleganti e potenti. Il titolo esplora un momento cruciale nell’universo di MechWarrior portato dall’invasione dei clan e gli incredibili progressi tecnologici nella guerra dei Mech, riflessi nel periodo temporale dell’invasione dei clan.

Articoli Consigliati Wo Long Fallen Dynasty: nuovi dettagli sulla collaborazione con Lies of P PAYDAY 3: gli sviluppatori hanno rimosso Denuvo prima del lancio

Clans segue la squadra d’élite di cinque mech, una “Star“, del clan Smoke Jaguar. Il promettente cast di piloti esordienti completa il proprio addestramento sul loro mondo natale, Huntress, proprio prima dell’invasione dei clan, un punto di svolta critico nella tradizione di BattleTech. Il gioco immerge i giocatori nei conflitti personali e militari dell’invasione dei clan. Man mano che avanzi nella campagna, sperimenterai una narrazione profondamente avvincente che si sviluppa con personaggi ben sviluppati e dilemmi morali che ti terranno con il fiato sospeso. Il combattimento MechWarrior in stile simulazione di alto livello ritorna in MechWarrior 5 Clans. Clan Mechs e Clan Tech portano una dinamica completamente nuova. Nuovi sistemi di progressione e personalizzazione incoraggiano i piloti a modificare gli equipaggiamenti dei Mech con un’ampia personalizzazione attraverso un laboratorio Mech aggiornato, Hardpoint e il sistema Omnipod. L’adattabilità allo scenario in questione è la chiave per una vittoria strategica.

MechWarrior 5 Clans sarà lanciato nel 2024 per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni in futuro.