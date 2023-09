Novità cinema e serie tv: riepilogo settimanale sulle ultime uscite

La rubrica settimanale del pigro: per avere a portata di mano tutte le ultime novità cinema e serie tv

Il sipario di questo settembre si apre in vista delle ultime novità cinema e serie tv, con tutte le nuove uscite, trailer ed eventi che segneranno il calendario di questa stagione autunnale 2023, per rimanere sempre aggiornati sulle principali notizie dal mondo del cinema, delle serie tv e dell’animazione.

Sono state diverse le novità pubblicate e diffuse dai vari canali mediatici, ma sicuramente hanno un posto d’onore gli aggiornamenti legati a One Piece e al nuovo film di Martin Scorsese, senza però dimenticare le interessanti uscite targate Disney e DreamWorks.

One Piece: annunciata la seconda stagione

Dopo il grande successo ottenuto in tutti i sette mari del nostro mondo, piazzandosi al primo posto su Netflix con 37.8 milioni di visualizzazioni raggiunte in meno di due settimane dal suo debutto, e oltre 4 miliardi di ricerche per #onepiecenetflix su Tik Tok, il live-action Netflix One Piece, tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, è stato confermato per una seconda stagione.

A dare l’annuncio principale è stato proprio il Maestro Eiichiro Oda, diffondendo un messaggio speciale tramite lumacofono, specificando non solo il rinnovo della serie, ma anche l’arrivo di un nuovo medico all’interno della ciurma di Cappello di Paglia. Infatti, dal disegno realizzato dal mangaka prima di concludere il messaggio ai fan, è certo che vedremo uno dei più amati protagonisti della serie originale, TonyTony Chopper. Siamo curiosi di vedere come verrà realizzata tutta la saga dell’isola di Drum!

Oltre a questo, Netflix ha diffuso un nuovo video intervista del cast One Piece, e le loro reazioni di fronte ai provini per i rispettivi personaggi, cavalcando l’onda dell’amore dei fan nei confronti degli interpreti dei pirati di Cappello di Paglia.

Killers of the Flower Moon: trailer finale

Abbiamo già avuto a che fare con i vari aggiornamenti di Killers of the Flower Moon nel corso di questi mesi, che ci hanno dato delle piccole anticipazioni sul film di Martin Scorsese, con il cast stellare composto da Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Brendan Fraser.

Di recente è stato diffuso il trailer finale del film, in uscita il prossimo 19 ottobre, che ci trascina all’interno di una storia fatta di omicidi e inganni in un thriller basato su una storia realmente accaduta negli anni Venti, passata alla storia con il nome di “regno del terrore”, che pone l’uomo bianco contro i nativi americani Osage, nella lotta per la brama di denaro e potere.

Nuovi trailer per Disney: Launchpad e Nessuno ti salverà

Anche il mondo della Disney fa parlare di sé: è infatti in arrivo la seconda stagione di Launchpad, una collezione di cortometraggi live-action di una nuova generazione di registi e sceneggiatori, provenienti da diversi passati, i quali hanno avuto l’opportunità di condividere la propria vita e il proprio estro creativo, tutto nel tema della “connessione”.

I cortometraggi sono Beautiful, FL di Gabriela Ortega; Black Belts di Spencer Glover; The Ghost di Erica Eng; Maxine di Niki Ang; Project CC di Cashmere Jasmine e infine The Roof di Alexander Bocchieri. La data di uscita ufficiale della seconda stagione è segnata al 29 settembre, in esclusiva su Disney+.

Oltre a Launchpad, Disney ha diffuso il trailer di Nessuno ti salverà, l’inquietante pellicola fantascientifica che sarà diffusa in streaming a partire dal 22 settembre. La trama racconta attraverso lo sguardo di una donna il progressivo arrivo sulla terra di un’invasione aliena, forse metafora dell’incognita che si cela dietro la nostra quotidianità, la quale può essere distrutta nel giro di pochi terribili istanti.

DreamWorks: “La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure”

Novità importanti anche dal mondo dell’animazione: il team di Art Ludique-Le Musée, in collaborazione con DreamWorks Animation e Universal Pictures International Italy, presenterà a Roma “La Mostra dei Film DreamWorks: Sogni, Magia e Avventure”, dal 24 Settembre al 29 Ottobre presso L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Durante la visita lo Studio DreamWorks mostrerà nel percorso oltre 300 opere selezionate, un itinerario che partirà dalle illustrazioni storiche dei film classici come Il Principe d’Egitto, Shrek e Kung Fu Panda, per poi passare ai dipinti digitali di film come Spirit – Il Ribelle, Baby Boss 2, Troppo Cattivi, e i più recenti Ruby Gillman – La ragazza con i tentacoli e Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio.

Presentazioni anche in formato gigante per Trolls, che dopo la diffusione del secondo trailer ufficiale di Trolls 3 – Tutti Insieme verrà inserito in esclusiva all’interno della mostra, un viaggio speciale all’interno della magia dell’animazione DreamWorks.

Ultime novità dall’Italia

Anche la produzione italiana, nel mentre, ha annunciato le sue novità: dal regista di capolavori come la Gabbianella e il Gatto, Pinocchio, La Freccia Azzurra, Opopomoz e Momo alla Conquista del Tempo Enzo D’Alò porta al cinema dal 16 novembre Mary e lo spirito di Mezzanotte, lungometraggio animato che racconta la storia di Mary e della sua passione per la cucina, attraverso il tempo e gli occhi di quattro generazioni di donne diverse.

Anche la produzione italiana, nel mentre, ha annunciato le sue novità: dal regista di capolavori come la Gabbianella e il Gatto, Pinocchio, La Freccia Azzurra, Opopomoz e Momo alla Conquista del Tempo Enzo D'Alò porta al cinema dal 16 novembre Mary e lo spirito di Mezzanotte, lungometraggio animato che racconta la storia di Mary e della sua passione per la cucina, attraverso il tempo e gli occhi di quattro generazioni di donne diverse.