Diablo IV: la Stagione del Sangue sarà ricca di contenuti e novità

La Stagione del Sangue di Diablo IV sarà la seconda stagione del gioco ed offrirà moltissimi contenuti, secondo il team di sviluppo. Annunciata alla gamescom, la Stagione del Sangue introdurrà una nuova serie di missioni da scoprire, Poteri Vampireschi da ritorcere contro i loro creatori, 5 boss di fine gioco aggiuntivi con la capacità di puntare a oggetti unici o ultra unici specifici, e altro ancora.

È un dato di fatto: Blizzard avrà bisogno di flussi di approfondimento più lunghi per coprire tutte le funzionalità della stagione. Questo è ciò che hanno affermato su Twitter sia Rog Fergusson, il direttore generale di Blizzard per tutto ciò che riguarda Diablo che il direttore dello sviluppo della comunità Adam Fletcher e il capo progettista della classi Adam Jackson. Alcuni giorni fa, Fergusson si è rivolto a Twitter per anticipare che la seconda stagione di Diablo IV conterrà “così tante cose” che saranno necessari due live streaming per coprire tutti i contenuti. Nella sua risposta, il direttore dello sviluppo comunitario Adam Fletcher ha confermato che la Stagione del Sangue è davvero “ricca” di contenuti. Fletcher ha aggiunto che si aspetta che entrambi i live streaming dureranno “circa” due ore.

Dopo il tweet di Fergusson, anche Adam Jackson, Lead Class Designer di Diablo IV, è intervenuto sulla questione, affermando che ciò che ha detto Fergusson non è un’esagerazione:

“Questa non è un’esagerazione. Il team ha lavorato duramente per apportare un sacco di entusiasmanti aggiornamenti al gioco. Sono davvero entusiasta che tutti possano vedere cosa abbiamo combinato.”

Se fosse vero, ciò porterebbe i prossimi live streaming di Deep Dive a circa quattro ore di durata, il che è piuttosto lungo. Soprattutto considerando che le precedenti immersioni profonde di Blizzard duravano circa un’ora e mezza per ciascuna immersione. La seconda stagione di Diablo IV inizierà il 17 ottobre e si concentrerà sul tema vampirico. Oltre ad offrire una nuova serie di missioni, la Stagione 2 offrirà nuovi poteri vampirici e cinque nuovi boss finali.