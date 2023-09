Granblue Fantasy Relink si mostra in un nuovo gameplay

Cygames ha ospitato uno speciale live streaming giapponese per i suoi prossimi giochi della serie Granblue Fantasy, mostrando il gameplay di Granblue Fantasy Versus: Rising (in uscita a novembre) e Granblue Fantasy: Relink (in uscita a febbraio). La trasmissione, che è durata più di un’ora (e può essere guardata con i sottotitoli in inglese), inizia con Versus, descrivendo in dettaglio i nuovi personaggi del combattente, alcune meccaniche di gioco e il minigioco platform meravigliosamente stupido in stile Fall Guys, che può essere giocato online.

Lo streaming rivela anche che il primo DLC di Versus includerà ben sei personaggi aggiuntivi. I fan che hanno familiarità con il gioco mobile originale Granblue saranno ansiosi di vedere chi sarà presente nel roster del DLC. Infine tocca a Relink di mostrarsi, ed il segmento inizia intorno al minuto 40:43 ed è ricco di nuovi filmati di gioco. Vedremo più dettagli sulla storia principale del gioco di ruolo d’azione, un po’ di esplorazione e poi alcune missioni di gioco dal vivo, con i quattro conduttori del panel che giocano insieme. Le missioni possono essere giocate offline con i membri del gruppo CPU oppure puoi anche passare alla modalità online con un massimo di altre tre persone. Ecco una breve descrizione del titolo:

Granblue Fantasy è ambientato nel mondo celeste, un regno di cieli sconfinati punteggiati da una miriade di isole fluttuanti. Nel gioco, interpreterai il ruolo del comandante di una ciurma di navigatori dei cieli. Al tuo fianco, il piccolo drago Vyrn e una ragazza dai poteri misteriosi di nome Lyria. Insieme a una variopinta banda di campioni e reietti, salperai in direzione di Estalucia, una leggendaria isola situata oltre i confini dei cieli.

Granblue Fantasy: Relink arriverà il 1 febbraio su PS4, PS5 e PC e qui trovate il nostro provato. Granblue Fantasy: Versus Rising uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2023.