Foamstars: ecco quando inizia l’open beta

Foamstars, il prossimo party shooter 4v4 di Square Enix, riceverà una beta aperta a tutti i giocatori alla fine di questo mese. La beta dello sparatutto free-to-play inizierà alle 3:00 ore CEST di sabato 30 settembre (18:00 PDT di venerdì 29) e durerà fino alle 8:59 CEST di lunedì 2 ottobre (23:59 PDT di domenica 1 PDT). Anche se il gioco arriverà sia su PS4 che su PS5, per ora la beta è disponibile solo su quest’ultima.

La beta includerà i personaggi giocabili Soa, ΔGITO, Tonix, Jet Justice, Mel T, The Baristador, Rave Breaker e Pen Gwyn, e presenterà le modalità Smash The Star e Happy Bath Survival. La prima è una “battaglia frenetica in cui ogni squadra deve combattere per assicurarsi sette knockout sulla squadra avversaria” e sconfiggere il Fuoriclasse del tuo avversario, mentre la seconda è una battaglia tra due squadre composte da due giocatori interni e due giocatori esterni. La vittoria si ottiene sconfiggendo entrambi i giocatori interni dell’avversario, mentre i giocatori esterni supportano e forniscono difesa ai loro compagni di squadra. I giocatori che parteciperanno alla beta verranno ringraziati tramite un “oggetto cosmetico esclusivo” per Soa se andranno avanti e scaricheranno il gioco completo quando uscirà l’anno prossimo. Se sei interessato, potrai scaricare la beta dal PlayStation Store e no, non hai bisogno di un abbonamento a PlayStation Plus per scatenarti. Square Enix afferma:

“Foamstars porta i giocatori nel vibrante mondo di Bath Vegas, una metropoli splendida e frizzante, nonché l’ambientazione del più grande schiuma party del mondo! Foamstars lancia i giocatori nello sparatutto online definitivo ed esagerato, che mette squadre di massimo 4 persone l’una contro l’altra in un’esperienza di gioco facilmente accessibile utilizzando la schiuma! Preparati a provare una frazione di ciò che Foamstars ha da offrire, testando contemporaneamente le capacità dei nostri server prima del prossimo lancio del gioco nel 2024.”

Foamstars uscirà nel 2024, ma una data d’uscita ufficiale non è ancora disponibile. Nel frattempo potete leggere il nostro provato dalla gamescom.