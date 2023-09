Ghostwire Tokyo è stato giocato da 6 milioni di giocatori

Ghostwire: Tokyo potrebbe non aver infiammato il mondo con la sua combinazione di elementi open world, un sistema di shooting di magie in prima persona ed una componente horror, ma sicuramente ha raccolto molti fan dalla data di lancio. Così tanti che, tramite l’account Twitter ufficiale del gioco, viene affermato che sono stati raggiunti ben 6 milioni di giocatori che hanno esplorato le strade spettrali del gioco.

Sicuramente aiuta il fatto che il gioco è disponibile sul Game Pass, nonostante sulla piattaforma un gioco deve superare una certa soglia di interesse affinché le persone si preoccupino di installarlo. Da allora, è stato ampliato con un aggiornamento gratuito chiamato Il filo del ragno. Ciò ha aggiunto il pulsante di schivata richiesto dai giocatori, oltre a una modalità roguelite e una significativa missione secondaria ambientata in una scuola superiore infestata. Intitolata Fear the Children, è un omaggio a The Ring che vi intrappola in una scuola per tutta la sua durata e si concentra sull’orrore piuttosto che sullo sparare e collezionare oggetti. L’aggiornamento Il filo del ragno aggiunge nuovi luoghi da visitare nelle strade di una Tokyo soprannaturale invasa dagli spettri. Nell’aggiornamento Il filo del ragno arrivano a Tokyo nuovi pericolosi Visitatori, come l’invisibile Sguardo silenzioso o l’elusivo Flagello. Per sconfiggere questi nuovi nemici, Akito riceverà nuove abilità, tra cui la carica elementale e il devastante contrattacco.

Articoli Consigliati Star Wars Jedi Survivor: per Digital Foundry il titolo è ancora un disastro Foamstars: ecco quando inizia l’open beta

Ghostwire: Tokyo è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.