Star Wars Jedi Survivor: per Digital Foundry il titolo è ancora un disastro

Nel corso delle recenti ore, i tecnici di Digital Foundry hanno analizzato nuovamente Star Wars Jedi Survivor, titolo disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Nel video, visibile in calce alla notizia, possiamo vedere quali siano stati i miglioramenti dell’ultima patch, che ha migliorato le prestazioni su console mentre su PC ha implementato il DLSS Frame Generator, la tecnologia proprietaria Nvidia utilizzabile da chiunque abbia le schede della serie RTX. Ebbene, secondo quanto si evince dal filmato pubblicato da Digital Foundry, sembrerebbe che nuovamente il porting non sia all’altezza delle aspettative.

Innanzitutto, si parla inizialmente di prestazioni inferiori a quanto ci si aspetterebbe, specialmente con il DLSS 3. I tecnici hanno espresso le loro perplessità sul porting, specialmente con il Frame Generator attivo con dei processori come l’Intel Core I9 12900K, uno dei migliori processori della scorsa generazione di Intel accoppiata ad una RTX 4090. Anche se, il video è stato fatto con diverse configurazioni, quello che balza all’occhio e che, nonostante la patch, il titolo soffre ancora problemi di prestazioni con il Frame Generator in 4K. Inoltre, ci sono problemi anche su un altri lati come alcuni fenomeni di ghosting nel menù principale e presenza di stuttering.

Insomma, la situazione è decisamente migliorata per Star Wars Jedi Survivor, ma bisognerà aspettare ulteriori patch per vedere se gli sviluppatori saranno in grado di migliorare il titolo sotto il profilo delle prestazioni e non solo.