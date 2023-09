The Crew Motorfest Recensione: una bella vacanza alle Hawaii

Non sarà certo questa recensione a chiarire in maniera assoluta se The Crew Mortorfest sia migliore di Forza Horizon 5. Neppure se sia vero il contrario! Epperò, potrebbe bastare questa ignavia concettuale ad incuriosire gli appassionati di racing open-world, soprattutto quelli di casa PlayStation. Lì, dove non c’è un’alternativa vera all’opera magna di PlayGround Games – da molti ritenuta a ragione la migliore esclusiva Microsoft dell’ultimo decennio – il festival di motori made in Ubisoft è senza alcun dubbio un prodotto di pregio nel recente catalogo del peculiare sottogenere. Lo è per tecnica, struttura, filosofia. Perché in generale, The Crew Motorfest è davvero un bel gioco arcade. E sì, è una sorpresa che lo sia.

La verità è che da queste parti nessuno è mai stato un gran fan della serie. Nata come un interessante ma caotico esperimento per viaggiare e gareggiare in lungo e largo e pure sopra gli Stati Uniti d’America, The Crew, il primo e il secondo, non ha mai convinto davvero. Sbagliato quindi immaginare che il Motorfest pensato e ripensato da Ivory Tower sia una sorta di evoluzione di quanto visto in passato. Rinnegando tale scomodo retaggio, il team di sviluppo ha quasi completamente cancellato il concept della saga per sposarne uno nuovo. Vicino, come già anticipato, alla serie Horizon, ma in realtà pescando un po’ da qui e un po’ da lì da tanti altri racing che, chi più chi meno, hanno colorato il mercato nell’ultimo decennio. Ci sono spruzzate di Driveclub, ma anche di Grid e persino di The Need for Speed, in Motorfest. Senza dimenticare i caratteri identitari di chi, in anticipo sui tempi, ha voluto riportare a galla linee di codice genetico di quel Test Drive Unlimited targato Eden Games. Ovvero, gira e rigira, l’attuale Ubisoft Ivory Tower. Ed ecco che il cerchio, tracciato nel 2006, finalmente si chiude.

Ai fan club di marchi e loghi il compito di risalire il corso della storia per comprendere chi abbia copiato chi. In questa sede, il compito resta quello di valutare pregi e difetti di una produzione comunque maestosa sotto gli aspetti contenutistici e, repetita iuvant, persino sorprendente in alcune specialità. La prima riguarda la struttura, meno caotica e più “guidata” di Horizon. La seconda è relativa alla guida vera e propria, scalabile e personalizzabile, ma di base persino più appagante rispetto alla concorrenza open world. La terza è inerente la tecnica, la grafica e, quindi, la direzione artistica. Si tratta di elementi fondamentali e fondanti, su cui The Crew Motorfest, nonostante l’opera di borseggio operata in giro per il mondo, punta evidentemente molto. Il tutto tra alti, bassi e medi che rendono l’esperienza una sorta di giostra hawaiana senza una vera fine.

The Crew Motorfest: vacanza alle Hawaii

Eppure, una fine, Motorfest ce l’ha pure, per una main quest da decine di ore di gioco da trascorrere in gara, sfide ed esibizioni che si snodano attraverso le numerose playlist che compongono il gioco. Si tratta di eventi caratterizzati da un tema in qualche modo legato alle vetture da guidare disseminati lungo la grande, ma non enorme, mappa di gioco. L’open world di Motorfest è vasto, ma non mastodontico e, a dirla tutta, non offre particolari spunti extra rispetto alle competizioni che, tra il serio e il faceto, restano il fulcro dell’esperienza. L’open world di Motorfest è anche molto bello da vedere, perché si sviluppa non solo attraverso vari “biomi”, ma pure lungo le stesse “liste” che, da un punto di vista scenografico, regalano sempre qualche sorpresa, non per forza legata alle meraviglie naturali dell’isola di Oʻahu. Concettualmente, come si capisce, siamo davvero dalle parti di Forza Horizon, con una mappa, delle icone e tanti bolidi. Quello messo in piedi da Ubisoft è un festival concorrente ambientato alle Hawaii, dove vincere gare, acquistare auto e non solo, ottenere soldi e potenziamenti e, perché no, ogni tanto rilassarsi alla scoperta di un panorama o punto di interesse particolarmente suggestivo, tra nozioni di storia e cultura, persino mitologia.

Ci sono alcune variazioni sul tema e pure sui mezzi, non mancheranno incursioni nei cieli e nell’oceano come saga insegna, eppure il fuoco resta sempre quello delle gare su asfalto e sterrato, magari sabbia. E le competizioni, nonostante le opinioni discordanti lette in giro tra anteprime e prove, è proprio la parte migliore dell’esperienza. Merito, in primis, di un piacere di guida inaspettato nascosto sotto la marea di aiuti e opzioni legati all’accessibilità dell’esperienza. Il trucco, nel nostro caso, è stato quello di sperimentare il volante – un G923 collegato a PlaySation 5 – capace di aprirci un po’ gli occhi, oltre che il gas.

The Crew Motorfest: puro piacere Arcade

Nonostante la convinzione dominante nel XXI secolo imponga che un gioco arcade non sia adatto a giocare con force feedback e pedaliera – come se insomma Sega non fosse insomma mai esistita – è stato curioso rilevare come questo particolare tipo di approccio si sia invece rivelato vincente. Cambio manuale, aiuti ridotti all’osso e un po’ di pazienza per assimilare i comandi legati al drifting e al turbo – da ricaricare in gara, ma onnipresente – per godere di ogni istante passato a gareggiare sull’isola. Non che il DualSense, complice il solito feedback dei grilletti, non sia un piacere, ma la guida con una periferica dedicata ha sbloccato i ricordi sopiti delle esperienze arcade più pure e genuine, con una gestione del force feedback, regolabile per intensità, tra le più convincenti di sempre. Il prezzo da pagare, in questo caso, è alla cassa dell’open world e dei menu, dove il tradizionale controller è sempre la scelta vincente. Eppure, in Ubisoft hanno pensato a tutto, perché il passaggio da una periferica all’altro è praticamente indolore e personalizzato, persino nei comandi. Ciò che conta è che le gare contro l’IA, parliamo dell’ultimo preset di difficoltà, sono state sempre appassionanti, avvincenti, combattute fino all’ultima curva, con un atteggiamento dei piloti avversari aggressivo, competitivo e pure intelligente nell’uso del nitro. Per questo, detto di Horizon e di Sega, male non fa tirare nuovamente in ballo il peso delle auto di Driveclub e del “vecchio” TD Unlimited, ma pure il particolare feeling del sottovalutato MotorStorm per le gare off road, pure quelle ancor più croccanti stringendo tra le mani una corona fatta bene. Infine, anche il track design si attesta su livelli particolarmente alti, evidentemente pensati per sfruttare in maniera intelligente le possibilità offerte dal solito turbo e da un engine che regola i danni ai mezzi evidentemente poco performante negli effetti visivi e prestazionali.

Siccome la tecnica è nulla senza l’arte, l’idea che in Ivory Tower potessero semplicemente “cannare” nella messa in scena di un ambiente suggestivo eppure complesso come le isole hawaiane si è rivelata infondata. The Crew Motofest, da vedere, è tanta roba, nonostante alcune deficienze tecniche in odor di progetto cross gen e il cui peso sull’esperienza può essere soggettivo. Preso atto dell’inspiegabile assenza di veri riflessi negli specchietti retrovisori, appannati da un persistente e pixelloso blur in low res, il consiglio è di evitare come la peste la modalità legata alla risoluzione per puntare tutto sulle prestazioni, più o meno ancorate a 60 fotogrammi al secondo in un piacevole 2K. Ogni tanto, specie sui lunghi rettilinei e specie di fronte ad orizzonto particolarmente vasti, il gioco inciampa per poi riprendersi, tra manciate di fotogrammi smarriti, pop-in e sporadici stutter. Nulla di drammatico, almeno fino a quando non si notano piccole crepe in una scenografia che, di base, è maestosa nel dettaglio e pure nella varietà. E ancora, le auto – circa 600 per un garage particolarmente variegato e contestualizzato alle playlist – rivendicano orgoglio porno nei dettagli interni. Parlando di illuminazione, belli i riflessi, particolarmente convincenti nelle pozzanghere che, giorno e notte, rendono piacevolmente umido l’asfalto, oppure il fango o la sabbia. Perché no, persino il mare e un po’ meno i cieli, per un’apertura ai mezzi di trasporto alternativi o su due ruote ereditata in toto, questa sì, da una saga letteralmente reinventata, riscritta e cestinata per copiare da chi, magari, aveva copiato a sua volta. Un ciclo infinito, iniziato tanti anni fa, dopo che Test Drive Unlimited (2006) gettò le basi per un genere che, da oggi, ha un nuovo e valido esponente. Benvenuti al The Crew Motorfest!

Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series X|S, PS5, Xbox One

Sviluppatore: Ubisoft Ivory Tower

Publisher: Ubisoft

Centinaia di auto e di competizioni, una varietà di “generi” impressionante, una modalità online che, se pur acerba, riporta in “pista” persino il vecchio “Destruction Derby”. Rinnegando i vecchi capitoli e puntando senza vergogna a replicare il concept di Forza Horizon, The Crew Motorfest è una concreta proposta made in Ubisoft per gli amanti delle corse arcade e dei racing open-world. No, non vi diremo chi sia il migliore, in questo duello a distanza obbligato e un po’ romantico. Anche perché la risposta, purtroppo per Ivory Tower, è già stata scritta nei voti e nelle suggestioni, nelle idee di chi, magari, rifugge i ricordi, ignora la storia, amplifica i difetti – elencati didascalicamente nel box in basso – di una produzione imperfetta, ma importante e persino preziosa. Per qualcuno, The Crew Motorfest sarà una semplice copia carbone. Per qualcun altro, solo una valida alternativa. Per molti, una necessità finalmente soddisfatta. Non a tutti, d’altro canto, piacciono le Hawaii.