Mortal Kombat 1: ecco le modifiche della patch al day one

Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) è disponibile in accesso anticipato ormai da alcuni giorni, e anche il suo lancio globale è ormai molto vicino. Prima della sua uscita, lo sviluppatore NetherRealm Studios ha rilasciato una patch day one per il combattente che apporta varie correzioni e modifiche al gioco su tutte le console. Ricordiamo che i preordini del titolo permettono di ottenere Shang Tsung come personaggio giocabile. Di recente, è stato pubblicato il trailer di lancio del gioco; inoltre, Ed Boon ha mostrato il trailer della skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage. Tra i personaggi presentati in questi ultimi giorni, c’è stato anche il ritorno di Nitara interpretata da Megan Fox.

Su PS5 e Xbox Series X/S, la patch apporta miglioramenti all’interfaccia utente, correzioni di bug, nuove opzioni di accessibilità e mosse finali aggiuntive, mentre sono stati apportati vari miglioramenti a tutte le modalità, dai combattimenti contro i boss ribelli ai contenuti della prima stagione Invasioni, filmati con risoluzione 4K e modifiche al boss finale nella modalità Storia. Su Nintendo Switch, nel frattempo, la patch è molto più sostanziosa e abilita alcuni dei contenuti più importanti del gioco, tra cui il gioco online, la modalità storia completa, le modalità Torri e Torneo, tutorial e molto altro. Potete consultare le note complete sulla patch qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.