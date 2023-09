Silent Hill 2 Remake: la pagina di Steam rivela un annuncio imminente al Tokyo Game Show 2023??

Presto passerà un anno dall’annuncio del remake di Silent Hill 2, e il fatto che da allora non ci siano stati ulteriori aggiornamenti sul titolo survival horror, anche se lo sviluppatore Bloober Team ha menzionato più volte che il gioco è piuttosto avanti nel processo di sviluppo.

C’è almeno una minima possibilità che Konami condividerà un aggiornamento al prossimo Tokyo Game Show. Come notato da un utente su Reddit, la pagina di Silent Hill 2 su Steam sfoggia il banner del Tokyo Game Show 2023, che normalmente non significherebbe molto, se non fosse per il fatto che è l’unico titolo Konami in arrivo ad avere quel banner sulla sua pagina. Né Metal Gear Solid Delta: Snake Eater né Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 presentano il banner TGS dell’azienda sulle rispettive pagine Steam. Naturalmente, questa non è esattamente una prova concreta con uno sforzo di immaginazione, ma Konami ha confermato la line up per il Tokyo Game Show 22023 (che inizierà il 21 settembre), quindi si spera che porti il ​​tanto atteso remake survival horror durante l’evento. Di seguito una panoramica del titolo:

Tuffatevi nel survival horror più acclamato su hardware di ultima generazione. Vivete un’esperienza psicologica unica grazie a immagini da brivido ed effetti sonori agghiaccianti. Dopo aver ricevuto una lettera dalla moglie defunta, James si dirige dove un tempo avevano condiviso tanti ricordi, nella speranza di rivederla un’ultima volta: Silent Hill. Giunto nei pressi del lago, James incontra una donna stranamente simile a lei. “Il mio nome è Maria”, dice la donna con un sorriso. Il suo viso, la sua voce. È identica a lei.

Silent Hill 2 Remake è previsto su PlayStation 5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.