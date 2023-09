EA SPORTS FC 24 rivela i migliori giocatori e giocatrici di Serie A

EA SPORTS ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A: un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA SPORTS FC 24, ricca di star di livello mondiale. Di recente, stati presentati gli elenchi dei giocatori di D1 Arkema e di Ligue 1. Per gli elenchi completi delle valutazioni e per ulteriori dettagli su FC 24, visitate il sito ufficiale qui.

Nel corso di questa settimana, EA SPORTS continuerà a svelare il meglio del meglio mentre prosegue il cammino verso il lancio di EA SPORTS FC 24, avvicinandovi al calcio come mai prima d’ora. In particolare, gli Stili di Gioco migliorati grazie a Opta consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele. Di seguito una panoramica di EA SPORTS FC 24 tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Marvel’s Spider-Man 2: il nuovo gameplay mostra le abilità della tuta Simbionte e Lizard Quantum Error: il nuovo trailer evidenzia le funzioni immersive next gen di PS5

l’esperienza calcistica più autentica di sempre con HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato che reinventa il movimento, l’aspetto e le prestazioni sul campo di oltre 19.000 giocatori e giocatrici reali in ogni partita. Gli stili di gioco vanno oltre gli attributi e le valutazioni totali: assegna a chi scende in campo le proprie abilità distintive per creare la tua rosa in base a come gioca sul campo e al tuo stile preferito. Ultimate Team propone un’esperienza inclusiva: dai il benvenuto al calcio femminile e sblocca potenzialità inedite nella creazione della rosa. Spostati a bordocampo con le nuove funzionalità della Carriera tecnico, tra cui l’inedita modalità Assisti, o spianati la strada verso la gloria nella Carriera giocatore con l’aiuto della funzionalità Agente giocatore.

EA SPORTS FC24 sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.