Resident Evil 4 Separate Ways Anteprima: la spia che mi manipolava

Il tanto atteso DLC Separate Ways per il remake di Resident Evil 4 è stato finalmente confermato e la sua data di uscita è più vicina di quanto si potesse immaginare: il contenuto aggiuntivo, noto come the another order nella versione giapponese, era incluso nell’originale e veniva sbloccato dopo il completamento della missione principale, ma la sua assenza nel fantastico rifacimento pubblicato a marzo aveva impensierito non poco i fan. La notizia del rilascio come DLC per il remake circolava da tempo, ma è stata finalmente annunciata in maniera ufficiale durante il PlayStation State of Play del 14 settembre, insieme al supporto VR per il visore PSVR2 e a nuovi contenuti per la rinnovata modalità Mercenari. Grazie a Plaion, abbiamo potuto dare un’occhiata ravvicinata al pacchetto in anteprima, iniziando a farci un’idea della sua consistenza qualche giorno prima della pubblicazione.

Resident Evil 4 Separate Ways: meglio fare attenzione

Separate Ways segue la misteriosa spia indipendente Ada Wong, che spesso conduce le proprie missioni in contemporanea con i protagonisti di Resident Evil, a cominciare da Leon Kennedy. La donna segue sempre una missione personale che, a seconda delle circostanze, può supportare o intralciare i personaggi principali. I motivi che la spingono sono quasi sempre celati e Resident Evil 4 non fa eccezione. Tuttavia, il remake aggiunge un po’ di colore alla sua personalità, spiegando meglio il motivo per cui si è recata in Spagna e perché vuole procurarsi un campione di Las Plagas. Tra questo e le numerose modifiche già apportate al gioco base, è facile pensare che la storia della spia vestita di rosso possa distaccarsi un po’ da quanto abbiamo già visto nell’originale.

Lo spin-off seguiva in gran parte gli eventi che si verificano prima e durante il gioco, ma dal punto di vista di Ada invece che di Leon: la donna raggiunge il villaggio qualche tempo prima dell’agente speciale, si imbatte nelle temibili Sorelle Motosega ed è colei che suona la campana della chiesa per salvare Leon dalla furia degli abitanti contagiati. Dopo aver incontrato Luis cerca di salvarlo, ma viene distratta quando apprende che anche Leon è nei paraggi ed è stato catturato, così approfitta dei consigli dello sfortunato ricercatore per rintracciare quest’ultimo e rivelare il suo coinvolgimento nell’indagine sugli Illuminados. Infine, presta il proprio aiuto nel corso della battaglia finale contro il capo dell’organizzazione, Lord Osmund Saddler, prima di sottrarre a Leon il campione del parassita e dileguarsi. Il remake di Resident Evil 4 ha modificato buona parte delle interazioni tra i personaggi e dei passaggi fondamentali della storia, quindi è lecito pensare che alcune di queste modifiche si rifletteranno anche in Separate Ways. Tanto per cominciare, Luis e Leon rimangono insieme più a lungo, dunque Ada potrebbe non essere in grado di incontrare il primo senza che il secondo si accorga della sua presenza, mentre il lupo bianco che Leon può salvare ha un ruolo preponderante nella sua campagna e potrebbe incidere parecchio anche in quella di Ada. Non sarebbe strano assistere a qualche variazione supplementare in base agli altri elementi che sono stati tagliati, aggiunti o corretti nel rifacimento, ma a grandi linee la trama è un adattamento fedele che non ha necessitato di troppi ritocchi.

Non preoccuparti Leon, la prima è gratuita!

Il remake rivede anche la rappresentazione del personaggio più criticato del gioco: Ashley Graham, la figlia del Presidente degli Stati Uniti che Leon è stato incaricato di salvare, trasformata da passiva damigella in pericolo perennemente rinchiusa da qualche parte per tenerla fuori dalle istanze più concitate a figura con maggiore autonomia nel corso delle vicende. E, come abbiamo già avuto modo di vedere, il restyling ha influenzato in positivo la caratterizzazione da femme fatale di Ada, preservando il suo fascino senza che questi dipenda soltanto da un vestito succinto e un paio di vertiginosi tacchi a spillo, ma se c’è una cosa che ha sempre ostentato in abbondanza è la sua estrema competenza, grazie alla quale può persino correre in soccorso di Leon quando questi si trova in difficoltà durante la battaglia con Krauser. Nel DLC, l’atletica spia ottiene anche alcune nuove abilità, come un rampino che può essere usato sia per spostarsi che per combattere, rendendola capace di librarsi in aria sopra un nemico come Spider-Man, calarsi da una torre e oltrepassare varchi in stile Mission: Impossible, nonché afferrare i nemici durante i combattimenti come Scorpion di Mortal Kombat, anche se nel caso specifico è lei che si proietta contro il bersaglio per poi atterrarlo con un poderoso calcio piuttosto che tirarlo a sé. Ciò si traduce nell’integrazione di nuove aree o di percorsi differenti all’interno delle zone già note, che enfatizzano la grande agilità dell’informatrice per consentirle di cogliere alla sprovvista gli avversari o di superare gli assembramenti più pericolosi senza farsi notare. E poi, perché no?, potrebbero anche consentirle di portare alla luce nuovi segreti per la gioia dei completisti.

Il remake di Resident Evil 4 aggiunge anche una scena dopo i titoli di coda che, spoiler se ovviamente non lo avete ancora completato, ritrae Ada a bordo dell’elicottero di recupero mentre riceve una telefonata da Albert Wesker, il celeberrimo antagonista della serie per conto del quale ha svolto il suo lavoro di infiltrazione. Quando l’uomo le comunica i tremendi piani in serbo per Las Plagas, Ada cambia idea e costringe il pilota a cambiare rotta. La sequenza è stata interpretata da molti come un possibile gancio per Resident Evil 5, e ciò che in tanti sperano è che il DLC estenda anche l’epilogo oltre la sua portata originale, spiegando dove è diretta la donna e cosa intende fare con l’esemplare di parassita incastonato nel frammento di ambra. Parallelamente al lancio di Separate Ways, Ada e Wesker verranno aggiunti alla modalità Mercenari di Resident Evil 4 Remake, nella quale i giocatori combattono ondate di nemici tentando di sconfiggerne il maggior numero in due minuti (più il tempo aggiuntivo raccolto con uccisioni e sfere bonus) e di raggiungere il punteggio più alto.

Piattaforme: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Capcom

Publisher: Capcom

Data di uscita: 21 settembre 2023

Il DLC Separate Ways verrà rilasciato il 21 settembre 2023, appena una settimana dopo l’annuncio ufficiale del 14 settembre, quindi molto prima del previsto e giusto in tempo per ottobre, il periodo dell’anno perfetto per dedicarsi a un gioco inquietante come Resident Evil 4, che adora rifarsi a tanti classici tropi dell’horror come castelli infestati, creature spaventose e cultisti zombi che hanno subito il lavaggio del cervello. L’aggiornamento gratuito della modalità Mercenari sarà scaricabile nella medesima giornata. Quello che invece non è stato ancora annunciato è un prezzo, ed è difficile ipotizzare quanto potrebbe costare: al momento in cui scriviamo, i vari store digitali non ospitano ancora una pagina per il DLC ma, considerato quanto già fatto negli episodi più recenti di Resident Evil con le rispettive espansioni, è plausibile pensare che Capcom vorrà proporlo ad un prezzo che si aggira intorno ai 10 euro. Certo, sarebbe bello riceverlo insieme all’aggiornamento di Mercenari senza costi aggiuntivi, dato che era di fatto parte integrante dell’originale, ma dubitiamo che stavolta le cose possano andare nello stesso modo.