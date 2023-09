Marvel’s Spider-Man 2 sarà lungo quanto il primo titolo

Marvel’s Spider-Man 2 sta migliorando e espandendo i suoi predecessori in una serie di aree, dal combattimento all’attraversamento e molto altro ancora, e come ci si aspetterebbe da un sequel open world, è, ovviamente, destinato a essere molto più grande. anche esperienza. Ma anche se la sua New York sarà circa il doppio della mappa dei suoi due predecessori, ciò non si tradurrà in un’esperienza significativamente più lunga. Ricordiamo che al momento del lancio saranno disponibili le modalità 30 FPS, 40 FPS e 60 FPS e tutte e tre saranno dotate di ray tracing.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà lungo più o meno quanto il primo gioco. Questo è quanto afferma il senior game director di Insomniac Games, Ryan Smith, che ha confermato la stessa cosa in una recente intervista con VG247 . Ciò significherebbe un’autonomia compresa tra 20 e 25 ore, grosso modo, a seconda della quantità di contenuti collaterali che stai realizzando. Di seguito la dichiarazione di Ryan Smith:

Spider-Man 2 è allo stesso livello del primo gioco in termini di tempo di gioco complessivo. E abbiamo davvero pensato a come rendere ciascuno dei momenti un po’ più epico, o un po’ più profondo, o un po’ più integrato nella storia. Non vogliamo che questa partita duri 80-100 ore, non è dove vogliamo essere. Vogliamo raccontare storie straordinarie, il meglio che possiamo. Vogliamo rendere ogni missione davvero, davvero memorabile. Questo è il nostro obiettivo, piuttosto che andare in modo super, super ampio. Vogliamo essere sicuri che ci sia un elemento narrativo in tutto ciò che scopri nel mondo. Abbiamo visto i giocatori rispondere davvero a questo quando abbiamo fatto bene nei titoli precedenti.

Marvel's Spider-Man 2 è previsto per il 20 ottobre su PS5.