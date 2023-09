Quantum Error: il nuovo trailer evidenzia le funzioni immersive next gen di PS5

TeamKill Media, lo sviluppatore di Quantum Error, ha spesso parlato di come sta sfruttando l’hardware della PS5 per offrire un’esperienza tecnicamente impressionante con il prossimo sparatutto horror, e un nuovo trailer ha mostrato esattamente cosa aspettarci. Ricordiamo, che le versioni per PC e Xbox Series X/S sono in sviluppo, ma non hanno ancora date di rilascio, con la versione per Xbox Series S attualmente in uno stato “non accettabile ” , secondo lo sviluppatore. Potete vedere il trailer sulle funzioni immersive della versione PS5 qui sotto.

Quantum Error girerà in 4K a 60 FPS su PS5, sfruttando anche l’audio 3D, l’SSD e il feedback tattile del Dual Sense, i trigger adattivi e altro ancora. Nello specifico per quanto riguarda quest’ultimo, il trailer più recente del gioco mostra scorci di alcune implementazioni interessanti, come dare la RCP a un personaggio utilizzando entrambi i grilletti adattivi o soffiargli in bocca attraverso il microfono del controller. Sviluppato su Unreal Engine 5, Quantum Error supporta tecnologie come Nanite e Soundscape offrendo ombre e illuminazione impressionanti con la sua illuminazione globale. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Articoli Consigliati Marvel’s Spider-Man 2: il nuovo gameplay mostra le abilità della tuta Simbionte e Lizard Marvel’s Spider-Man 2 sarà lungo quanto il primo titolo

Quando il Monad Quantum Research Facility – 30 miglia al largo della costa di CA – viene attaccato da un’entità sconosciuta, avvolgendo il complesso in fiamme e mettendolo in un blocco di contenimento completo, viene inviata una richiesta di soccorso per il mutuo aiuto al Garboa Fire Dipartimento di San Francisco, CA. Il capo dei vigili del fuoco Sturgis risponde alla chiamata e invia te, il capitano Jacob Thomas, il vostro partner Shane Costa e un equipaggio in elicottero alla struttura Monad. La vostra missione è semplice: salvare quante più vite possibile dal complesso in fiamme e uscire. Tuttavia, quella che inizia come una missione di salvataggio precipita rapidamente nell’oscurità, quando arrivi e scopri che le cose non sono come sembrano.

Quantum Error è previsto per il 3 novembre su PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.