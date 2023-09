Marvel’s Spider-Man 2: il nuovo gameplay mostra le abilità della tuta Simbionte e Lizard

Sono state pubblicate impressioni pratiche su Marvel’s Spider-Man 2, fornendo nuovi dettagli come le impostazioni del frame rate del gioco e il ray tracing sempre attivo. Ricordiamo che il nuovo titolo sarà lungo quanto il primo gioco. Per Marvel’s Spider-Man 2 è stato pubblicato un nuovo gameplay, come mostrato nell’anteprima qui sotto di Game Riot. Inizia con Peter Parker nella tuta Simbiote che combatte Kraven il Cacciatore, mostrando diverse abilità.

Miles Morales viene mostrato in una sezione diversa, con i giocatori in grado di passare da un amichevole ragno di quartiere all’altro quasi in qualsiasi momento. Vediamo i suoi poteri di Venom Blast mentre si destreggia e abbatte diversi nemici. Vengono rivelate anche altre attività come crimini casuali, l’utilizzo delle Web Wings per inseguire un drone e un’infiltrazione in un museo, che richiede l’uso di un piccolo spider-bot per intrufolarsi. Il momento più importante è la lotta di Peter contro Lizard. Oltre a utilizzare diverse abilità del simbionte. Viene anche mostrato un inseguimento ad alta velocità attraverso Manhattan, che si conclude quando Kraven viene coinvolto. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.