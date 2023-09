Payday 3: disponibile la fase di Play Early

Dopo tanta attesa ed entusiasmo, Starbreeze e Deep Silver annunciano che PAYDAY 3, lo sparatutto cooperativo a tema rapine per eccellenza, entrerà oggi nella fase Play Early, prima del lancio ufficiale del 21 settembre. I giocatori di PAYDAY 3 possono prendere le loro maschere, mettere insieme la loro gang e iniziare la loro carriera criminale. Con un’esperienza di gioco multigiocatore cooperativa ad alta tensione, il gioco è pronto a tenere tutti con il fiato sospeso. Al momento del lancio, il gioco utilizzerà Unreal Engine 4, tuttavia dopo l’uscita del gioco, Starbreeze prevede di eseguire l’aggiornamento a Unreal Engine 5. Date anche un’occhiata al nostro provato.

La fase Play Early permette ai giocatori di giocare al gioco completo prima del lancio. Il modo principale per ottenere l’accesso all’emozionante esperienza di rapina con tre giorni di anticipo è quello di preordinare l’edizione Silver o Gold disponibile su Steam, Epic Games Store, Xbox Series S|X e PlayStation 5. Inoltre, i possessori di un abbonamento Game Pass per PC e Xbox Series X/S possono acquistare un aggiornamento per accedere alla fase Play Early e sbloccare anche i contenuti completi della Gold Edition. Questo include il Season Pass di un anno che aggiunge 4 Rapine, il Tailor Pack e il Weapon Pack. Per maggiori informazioni sulle edizioni disponibili di PAYDAY3, è possibile visitare il sito ufficiale qui. PAYDAY 3 presenta 8 rapine e include sei personaggi giocabili al lancio, ovvero la gang originale di criminali mascherati da clown (Dallas, Hoxton, Wolf e Chains) più due personaggi femminili (Pearl e Joy), annunciati di recente.

PAYDAY 3 sarà disponibile il 21 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.