Trust GXT 718 Rayzee Recensione: una “sedia” da gaming che Bender approverebbe!

Recensire la “sedia” da gaming Trust GXT 718 Rayzee sarà davvero facile e veloce, così come è risultato il suo utilizzo una volta tolta dalla scatola! Nel nostro immaginario, una sedia/poltrona da gaming si conforma come la classica sedia con ruote, braccioli e meccanismo che permette di alzarla e abbassarla a nostro piacimento. Rayzee invece è una sedia da terra portatile che non richiede alcun tipo di assemblaggio o componente da montare. La si toglie dal suo scatolone e la si utilizza. Tutto qui!

Trust GXT 718 Rayzee: cosa c’è realmente nella scatola?

Io mi son posto le stesse domanda: cosa conterrà la scatola? Quanti pezzi da assemblare? Sara facile montarla? Ebbene, dopo aver aperto lo scatolone (non troppo grande, né pesante), al suo interno ho trovato l’intera sedia piegata su se stessa e già pronta all’utilizzo, oltre al singolo foglio con le istruzioni incluso tanto per inserirlo, ma che a conti fatti non dovrete neanche leggere. Trust GXT 718 Rayzee è una sedia da terra dall’utilizzo semplice e intuitivo e si presenta con dei buonissimi materiali, ossia della pelle sintetica di buona qualità (colorazione nera), e una struttura interna fatta di metallo in grado di sostenere fino a 125 chili.

Totalmente regolabile, total confort!

Essendo una sedia da terra, ovviamente Trust GXT 718 Rayzee va poggiata sul pavimento e regolata a nostro piacimento. Lo schienale piò essere regolato da 90° a 180° (per un massimo di 5 diverse angolazioni), permettendoci di sdraiarci totalmente a terra. Con una piccola pressione sul meccanismo di movimento dello schienale è possibile accedere alle regolazione della suddetta sedia: il consiglio che possiamo darvi è quello di piegarla ad angolo retto, sedervi e regolare la seduta fino a raggiungere il confort desiderato. Confort dato dall’imbottitura soffice e molto morbida, assai differente dalla rigidità data dalle comuni sedie da gaming.

Anche il poggiatesta può essere regolato a nostro piacimento, permettendo di raggiungere la posizione “perfetta” per godersi il proprio intrattenimento, che sia il videogiocare o il guardare semplicemente la TV… o perché no, prendersi un momento di relax senza svolgere alcuna attività. L’unica perplessità manifestatasi durante la prova è da attribuire al meccanismo di piegatura di Rayzee, che alla lunga potrebbe allentarsi e offrire meno rigidità alla struttura. Ma per questa eventualità potrebbero volerci mesi, se non anni. Infine, il suo peso inferiore a 5 kg garantisce un trasporto facile e senza alcuna fatica!

Tutti giù per terra!

La seduta di Trust GXT 718 Rayzee è davvero comoda e offre un nuovo punto di vista (in tutti i sensi) per quanto riguarda il gaming e l’attività ludica. L’ho provata per diverse ore e devo ammettere che la comodità non è mai venuta a mancare! A mio avviso, l’inclinazione va regolata in base all’altezza del proprio monitor, con questo espediente che permette di avere sia una visione ottimale, sia una regolazione perfetta per la propria schiena, con quest’ultima che gioverà sicuramente sulla comodità della seduta. Ovviamente, Rayzee non può essere utilizzata in alcun modo come sedia da ufficio/PC gaming ed è dunque destinata alle sole console domestiche o portatili. Chiaramente, chi deciderà di acquistarla sarà sicuramente già al corrente di questa caratteristica della sedia.

Essendo una sedia da terra, la parte inferiore di Trust GXT 718 Rayzee andrà inevitabilmente a toccare il pavimento e ciò nel tempo porterà sicuramente la base ad usura sicura. Dunque, questo “contro” può essere superato poggiando Rayzee su di un tappeto, in modo tale prevenire qualsiasi danno alla parte inferiore.

Trust GXT 718 Rayzee mi ha sorpreso molto sin dall’apertura della scatola. Comodità e solidità sono le parole chiave di questa magnifica sedia da terra, che rappresenta sicuramente una valida alternativa alle classiche poltrone da gaming. Inoltre, il suo prezzo inferiore ai 100 euro, 89 euro per la precisione, è un altro punto a favore di Rayzee, che in questo specifico mercato punta ad un mix di qualità-prezzo che potrebbe indurre i giocatori ad optare per la proposta di Trust Gaming rispetto a sedie di altri produttori!