Lies of P festeggia il 140esimo anniversario del romanzo di Collodi

Pinocchio è indubbiamente uno dei personaggi immaginari più famosi in tutto il mondo e caratterizzato da un fascino senza tempo. Proprio nell’anno del 140esimo anniversario dalla pubblicazione del romanzo, arriva Lies of P (trovate qui la nostra Recensione), un nuovo videogame ispirato all’iconico burattino. Il titolo, che rivisita in chiave dark la storia, le ambientazioni e i personaggi di Pinocchio, sarà disponibile dal 19 settembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Grazie a Fireshine Games, in collaborazione con NEOWIZ, sarà disponibile anche un’esclusiva Deluxe Edition, acquistabile presso rivenditori selezionati, che include una copia fisica del gioco, presentata in una scatola da collezione ispirata a un tomo, una SteelBook in edizione limitata, un artbook cartonato e oggetti bonus digitali, tra cui la colonna sonora originale, il costume “The Great Venigni’s Set” e una maschera unica da indossare in-game. Di seguito una panoramica:

Lies of P è un gioco d’azione souls-like che offre un profondo sistema di combattimento e di personalizzazione del personaggio e una storia avvincente con interessanti scelte narrative in cui più bugie vengono dette, più P diventa umano. Sarà possibile affrontare missioni procedurali interconnesse che si svolgeranno a seconda delle bugie che vengono raccontate e saranno in grado di influenzare il finale della storia. Caratterizzato da un gameplay preciso, il titolo permetterà di affrontare una grande varietà di scontri unici utilizzando un sistema di combattimento corpo a corpo accurato e gratificante. Questo grazie anche al sistema di assemblaggio delle armi, che permette di combinare le armi in una moltitudine di modi per creare ogni volta qualcosa di completamente nuovo. Inoltre, il protagonista P, un burattino in tutto e per tutto, potrà modificare le sue parti del corpo per acquisire nuove abilità e ottenere vantaggi in battaglia grazie al sistema di abilità “P-Organ”.

Articoli Consigliati Assassin’s Creed Mirage: il nuovo gameplay mostra le abilità Parkour Payday 3: disponibile la fase di Play Early

Lies of P sarà disponibile dal 19 settembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.