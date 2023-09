Assassin’s Creed Mirage: il nuovo gameplay mostra le abilità Parkour

L’imminente Assassin’s Creed Mirage (trovate qui il nostro Provato), promette un’esperienza di gioco che assomiglierà ai titoli più vecchi della serie, dal focus sullo stealth e la mancanza di meccaniche di gioco di ruolo al suo mondo più piccolo e la sua autonomia è più breve. Ubisoft ha offerto un altro assaggio di come sarà il titolo con un altro elemento chiave, mostrando un focus sul parkour. Ricordiamo che l’IP è stato presentato al gamescom ONL 2023. Potete trovate la clip del trailer qui sotto.

L’azienda ha recentemente utilizzato Twitter tramite la pagina ufficiale di Assassin’s Creed e ha condiviso una breve e nuova clip di gioco che mette in evidenza alcune delle meccaniche di parkour in Assassin’s Creed Mirage. Basim, che sembra molto più agile e agile rispetto ad alcune delle sue controparti più recenti, può saltare dalle piattaforme alle travi di legno alle corde, mentre salta e si dondola per la città sopra il livello della strada, nel classico stile dei giochi del franchise di Assassin’s Creed. Di seguito una panoramica del titolo:

Articoli Consigliati Gli Xbox Game Studios stanno lavorando ad una dozzina di giochi Lucca Comics & Games 2023: annunciata la selezione dei Comic Awards

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Assassin’s Creed Mirage verrà lanciato il 5 ottobre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà anche per iPhone 15 Pro l’anno prossimo.