Gli Xbox Game Studios stanno lavorando ad una dozzina di giochi

La schiera di studi first party di Microsoft è a dir poco impressionante, non solo per la sua ampiezza, ma anche per il pedigree di molti sviluppatori che rientrano nell’ala first party di Xbox Game Studios. Allo stesso tempo, però, Microsoft sta anche lavorando alle prossime esclusive con partner esterni di terze parti che saranno pubblicate sotto la bandiera di Xbox Game Studios.

Attualmente, infatti, l’azienda ha in cantiere oltre una dozzina di giochi con partner esterni. Questo secondo il direttore delle operazioni di gioco live di Xbox Game Studios di Microsoft, Crystin Cox, che lo ha confermato in un recente video caricato dall’azienda (via Wccftech).

Ci sono molti progetti su cui stiamo lavorando in questo momento e abbiamo più di una dozzina di giochi su cui stiamo lavorando”, ha detto Cox. “Ognuno di questi progetti è totalmente unico e lo affrontiamo in modo molto personalizzato.

Alcuni di questi giochi sono già stati annunciati ufficialmente o confermati come in fase di sviluppo, tra cui Contraband di Avalanche Studios, Microsoft Flight Simulator 2024 di Asobo Studio, Ara: History Untold di Oxide Games e Towerborne di Stoic Studio.

Anche lo sviluppatore di Gears of War: Judgment e Outriders, People Can Fly, sta lavorando a Project Maverick, mentre Hideo Kojima e il suo team di Kojima Productions stanno lavorando a un titolo cloud-native esclusivo per Xbox, che si dice sia un gioco horror chiamato. Overdose.