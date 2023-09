Dredge: disponibile il terzo aggiornamento

Da oggi 18 settembre è disponibile il terzo aggiornamento, gratuito, di Dredge, l’avventura di pesca sviluppata da Black Salt Games e pubblicata da Team17, molto apprezzata dai giocatori (basti vedere le valutazioni su Steam), e anche da noi con la nostra recensione. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’update è disponibile su tutte le piattaforme (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch).

Questo nuovo aggiornamento porta un nuovo personaggio il Pittore, personalizzazioni della barca, Crabberrations, risoluzione di diversi bug ed altro. Potete vedere qui sotto nel dettaglio, come scritto anche nella patch note degli sviluppatori, che porta il gioco alla versione 1.3.0:

Aggiunta della personalizzazione della barca

Dopo aver acquistato la gru della draga nel corso della storia principale, un nuovo personaggio si insedierà a Little Marrow: il Pittore! Egli sarà in grado di modificare l’aspetto della vostra barca.

Il Pittore inizia con alcune opzioni di base, ma sarà in grado di scoprire ulteriori ingredienti per la vernice e disegni di bandiere.

Aggiunte le aberrazioni dei granchi (craberrations).

Aggiunto un nuovo filtro all’Enciclopedia per visualizzare i granchi.

Aggiunta di una serie di nuovi relitti in tutto il mondo.

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo aggiornamento di Dredge, ricordandovi che, come già annunciato tempo fa, nell’ultimo trimestre è previsto anche un contenuto a pagamento.