Cyberpunk 2077: svelati gli orari di sblocco dell’espansione Phantom Liberty

La prima e unica espansione a pagamento di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, uscirà la prossima settimana. Su Twitter sono stati rivelati gli orari di uscita a livello globale: i giocatori PC potranno accedere all’espansione il 25 settembre alle ore 1:00 italiane, mentre i giocatori console potranno iniziare il 26 settembre alle ore 9:00 italiane.

Per i giocatori di console di tutto il mondo vale l’ora locale di mezzanotte, ma la buona notizia è che il preloading sarà disponibile 48 ore prima dell’uscita su tutte le piattaforme in ogni regione. Gli abitanti di Los Angeles potranno effettuare il preloading il 23 settembre alle ore 1:00 su PC e il 24 settembre a mezzanotte per le console.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà per Xbox Series X/S, PS5 e PC. È preceduto dall’aggiornamento 2.0 del 21 settembre, che rinnova i perk per nuove opzioni come i finishers e aggiunge il combattimento veicolare. Anche il sistema di polizia è stato rivisto, con un nuovo sistema di calore che i giocatori possono costruire per affrontare minacce più grandi (tra cui un mini-boss in MaxTac).