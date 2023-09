House 2: teaser del nuovo capitolo horror

Nelle ultime ore, il team di sviluppo Bark Bark Games e Glowstick Entertainment hanno pubblicato il teaser trailer di House 2, seguito del titolo horror uscito nel 2020. Come si può vedere dal filmato, in fondo alla notizia, il gioco ha abbandonato la grafica in pixel art per uno stile cartoonesco (ma sempre carico di terrore).

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam

HOUSE 2 è il seguito del gioco horror indie di successo, House. In House 2 si vestono i panni di Tabby e Melody, finalmente liberi dalla loro casa maledetta, nel prossimo capitolo della saga di HOUSE.

Caratteristiche:

– Stile artistico da libro di fiabe disegnato a mano

– Esplorazione di ambienti che cambiano e reagiscono alle vostre azioni in tempo reale

– Finali multipli da scoprire

– Sperimenta con i diversi oggetti per cercare di sopravvivere

– Gameplay impegnativo e non lineare

– Trova un modo per liberarti da un orribile e mortale loop temporale

Qui sotto potete vedere il teaser trailer.