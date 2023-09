Haunted House: annunciate la data d’uscita della rivisitazione del classico horror

Nel 1982 Atari aveva pubblicato Haunted House, titolo programmato da James Andreasen, e tra i precursori del genere survival horror. Ora la software house attinge alle sue radici horror con una rivisitazione in chiave roguelite del gioco che debuttò su Atari 2600. Reinventato come avventura stealth-horror da Orbit Studio (di Retro Machina) Haunted House ha ora una data d’uscita: arriverà su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Atari VCS a partire dal 12 ottobre 2023.

In fondo alla pagina potete vedere il nuovo trailer, qui sotto gli screenshot.

Qui sotto la descrizione ufficiale:

Spaventoso fino al midollo e arricchito da un inaspettato fascino lugubre, Haunted House si ispira alla sua versione originale, adottando allo stesso tempo caratteristiche moderne per dare così vita a un’esperienza horror isometrica unica, in cui agire nell’ombra e un’attenta pianificazione sono la chiave per avere la meglio sui jumpscare.

Nel titolo, i giocatori vestono i panni di Lyn Graves, la nipote del famoso cacciatore di tesori Zachary Graves. Quando Lyn apprende della scomparsa dello zio, si reca insieme ai suoi amici nella sua villa per indagare sull’accaduto, ma in breve tempo anche loro vengono trascinati nell’ombra. I giocatori dovranno attraversare pareti mutevoli, affrontare nemici inaspettati e dovranno superare ogni sorta di spavento per far ricongiungere Lyn e i suoi amici e scacciare gli inquietanti ectoplasmi che hanno infestato la villa. Se Lyn dovesse soccombere a un fantasma, si ritroverà di nuovo all’ingresso della casa infestata, e dovrà affrontare una mappa completamente nuova e nemici disposti in modo diverso, per un’esperienza sempre differente a ogni tentativo.

Le caratteristiche principali di Haunted House includono:

Brividi per tutte le età : Lo stile artistico stravagante e cartoon nasconde solo in parte i brividi e le emozioni di Haunted House! Il titolo, che si muove abilmente tra buffo e spaventoso, ha una valutazione E (per tutti) grazie a un gameplay basato principalmente sulla furtività e su leggere sequenze di combattimento

Personaggi sbloccabili : Esplorando la casa infestata, Lyn può soccorrere i suoi amici intrappolati, che diventeranno personaggi giocabili. Con essi, sarà possibile esplorare a fondo la magione. Ciascun amico di Lyn presenta statistiche differenti, rendendo l’esperienza diversa a seconda del personaggio utilizzato!

Easter Egg di Atari : Il titolo è ricco di collezionabili ed elementi di lore basati sulla versione originale di Haunted House e di altri classici dell’era d’oro di Atari.

Abbiamo già detto furtività?: Con i combattimenti ridotti al minimo, i giocatori devono concentrarsi sulla furtività e sulla risoluzione di sfide celate nell’ombra, impiegando l’arsenale di oggetti e trappole a loro disposizione.

Qui sotto il trailer della data d’uscita. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.