The Elder Scrolls VI: nuovi elementi rafforzano l’esclusività console Xbox, con uscita nel 2026 o oltre

Nuovi documenti che arrivano della causa FTC contro Microsoft, sembrerebbero andare a rafforzare una notizia che aleggia da tempo ma di cui ancora non c’è certezza: The Elder Scrolls VI non arriverà su PlayStation, ma solo su Xbox e PC.

Il documento in questione mostra l’approccio dopo l’acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft del 2018, con i diversi giochi che sarebbero usciti successivamente, e quelli che avrebbero continuato con altri contenuti. Si vede quindi Deathloop, Ghostwire Tokyo, Fallout 76, The Elder Scrolls Online, Redfall, Starfield, e per l’appunto, The Elder Scrolls VI. Il documento non mostra ancora la data di Starfield e Redfall, dunque alcune cose nel frattempo potrebbero essere cambiate, fatto sta che per il prossimo capitolo di Elder Scroll, viene segnato il rilascio solo per Xbox e PC.

Questi giochi sono divisi in una tabella (che potete vedere in fondo alla notizia), con alcune caratteristiche accompagnate da una X o una V. Le caratteristiche sono:

se è un IP già esistente,

se è un gioco multiplayer,

se c’è il cross-platform tra console,

se verrà rilasciato su PlayStation,

la data d’uscita,

le piattaforme in cui sarà disponibile,

una dichiarazione Microsoft sull’esclusività.

Per il caso di The Elder Scrolls VI ci sono X sulle prime quattro, ad eccezione della IP già esistente, e viene inoltre segnata la data uscita “da confermare”, ma con un’aspettativa per il 2026 o oltre.

Sull’esclusività, ci sono le parole di Phil Spencer date nel 2021 a GQ: “Per essere presenti su Xbox, voglio essere in grado di portare il pacchetto completo di ciò che abbiamo. E questo sarebbe vero quando penso a Elder Scrolls VI.”

Ricordiamo che recentemente Pete Hines, il vicepresidente senior del marketing e delle comunicazioni globali di Bethesda, ha fatto sapere che il gioco è nella fase iniziale di sviluppo, e che Spencer, a inizio anno, aveva detto che l’uscita sarebbe arrivata tra almeno 5 anni.

Noi rimaniamo in attesa di notizie ufficiali in merito, che ovviamente non tarderemo a faremo sapere. Qui sotto l’immagine che arriva dai documenti del caso FTC contro Microsoft, con la lista dei giochi Bethesda.