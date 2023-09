Humanitz: disponibile in accesso anticipato

Da oggi 18 settembre è disponibile, su Steam in accesso anticipato, Humanitz, gioco di sopravvivenza in cooperativa, top-down, open world, ambientato in un mondo distrutto da un’epidemia di zombie. È sviluppato da Yodubzz Studios e pubblicato da Freedom Games.

Queste le caratteristiche del gioco, dalla pagina Steam:

Esplorate un vasto mondo che non perdona! Dalla natura selvaggia alle città dense e piene di veicoli, con un sistema meteorologico dinamico che vi terrà con il fiato sospeso.

Sopravvivete insieme! Afferrate un fucile e iniziate a cercare cibo da soli o chiedete a qualcuno di guardarvi le spalle in modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori!

Vivete di ciò che trovate! Cercate tra le rovine del vecchio mondo e recuperate le risorse per sopravvivere. Oppure andate sulle colline, allestite una fattoria, cacciate la selvaggina e pescate i pesci per cercare di evitare gli scalcinati resti dell’umanità.

Imponente personalizzazione del personaggio! Progettate il vostro sopravvissuto preferito con vantaggi, statistiche e un’ampia scelta di armi da fuoco e altri strumenti.

Costruite per sopravvivere! Utilizzate un ampio sistema di crafting per ottenere tutto ciò di cui avete bisogno per sopravvivere, dall’equipaggiamento ai materiali di consumo. Costruite quindi una casa sicura, fortificate una base contro gli zeek o trasformate una casa bruciata in un nuovo posto in cui vivere.

Difendetevi da zombie davvero minacciosi! Non tutti gli zeek sono lenti e stupidi. Adattatevi e improvvisate contro numerose varianti di zeek o rischierete di diventare carne da macello per zombie. Siete alla ricerca di una sfida ancora più impegnativa? Mettetevi alla prova con la modalità Permadeath… se ne avete il coraggio.

Sfidate la morte! L’apocalisse colpisce tutti, prima o poi. Se non attraverso le fauci di uno zombie, allora attraverso la fame, l’esposizione, un terreno infido o altre persone. Quanto tempo resisterete?

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che il gioco era stato mostrato nella sezione dedicata a Freedom Games durante il Future Games Show di agosto.