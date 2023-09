Bred & Fred: disponibile l’aggiornamento Super Duper Ultra Redux Mixtape

Da oggi 18 settembre è disponibile Super Duper Ultra Redux Mixtape, aggiornamento per Bred & Fred, il platform cooperativo con i pinguini che recentemente ha superato le 300 mila copie vendute, sviluppato da SandCastles Studio e pubblicato da Apogee Entertainment. L’update porta la nuova missione per rimettere insieme la band dei Backstreet Moles, con 18 nuove canzoni da sbloccare e un nuovo misterioso pinguino che si nasconde sulla montagna.

Questa la descrizione dell’aggiornamento, direttamente da parte degli sviluppatori:

Articoli Consigliati Xbox: Microsoft punta al 2028 per la prossima console? Unity: verranno apportate modifiche al controverso piano sulle installazioni

I Backstreet Moles stanno arrivando in città, ma hanno perso la strada per Beakville! Affronta una nuova missione per rimettere insieme la band e riunire i nuovi amici pelosi di Bread & Fred! Sblocca nuovi brani con ogni compagno di band salvato

Con questo aggiornamento, includiamo 18 nuove canzoni e la possibilità di ascoltarle nel Jukebox!

C’è anche un nuovo misterioso pinguino che si nasconde sulla montagna: chissà cosa potrete sbloccare parlando con lui?

È inoltre possibile andare su qualsiasi piattaforma musicale e ascoltare tutti e 3 gli album di Bread & Fred, compresi i remix di Grant Kirkhope, Jeff Ball, Dale North, FamilyJules, Wayne Strange, GlitchXCity, Ari Fisher, Big Giant Circles, Chipper Hammond, Julianna Zachariou, Tim Stoney, Nathan Alef, Mason Lieberman, Substantial, Tim de Man, Mason Lieberman e Brent Houston.

Un cast super per dei pinguini super. Ci auguriamo che questo piccolo aggiornamento di musica e talpe vi piaccia, in attesa di cose più grandi e migliori che arriveranno per Bread & Fred

Qui sotto il trailer del nuovo aggiornamento di Bred & Fred, Super Duper Ultra Redux Mixtape.