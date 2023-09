Xbox: Microsoft punta al 2028 per la prossima console?

Microsoft punta a un lancio nel 2028 per la sua prossima console Xbox, con modelli più flessibili. I piani potrebbero cambiare nel tempo, ma questa finestra di lancio è stata menzionata in una riunione del maggio 2022 a cui hanno partecipato i massimi dirigenti dell’azienda, tra cui il CEO Satya Nadella, il CFO Amy Hood e il responsabile dei giochi Phil Spencer, come riporta Axios.

Alcuni stralci della trascrizione della riunione sono stati resi noti nell’ambito della battaglia legale di Microsoft contro la Federal Trade Commission statunitense, nei tentativi di bloccare la proposta di acquisizione di Activision Blizzard di Microsoft stessa.

Articoli Consigliati Bred & Fred: disponibile l’aggiornamento Super Duper Ultra Redux Mixtape Unity: verranno apportate modifiche al controverso piano sulle installazioni

Durante l’incontro, un dirigente Microsoft ha chiesto al team di gioco se la prossima console Xbox potrebbe abbandonare le specifiche hardware fisse.

“Una delle cose in cui le console sono state davvero grandiose è fornire un obiettivo di piattaforma molto chiaro per gli sviluppatori, e [il Game Development Kit] è stato davvero buono in questo senso”, ha detto Anuj Gosalia, vicepresidente aziendale per le esperienze immersive.

Un’altra domanda diceva: “Il piano per il 2028 prevede di mantenere un modello simile a [illeggibile] o di forzare un modello simile a Windows per flessibilità/capacità?”.

“Abbiamo già iniziato questo viaggio con Xbox One e Xbox One X e lo stiamo portando avanti con Series S/X”, ha dichiarato Kevin Gammill, vicepresidente aziendale degli ecosistemi di gioco. “Dobbiamo essere ancora più flessibili in futuro con la generazione 10, ma anche fornire ai creatori la possibilità di sfruttare capacità hardware uniche”.

Nelle dichiarazioni rilasciate lo scorso anno all’autorità britannica per la concorrenza e il mercato, i legali di Microsoft hanno affermato che “la prossima generazione di console non dovrebbe essere rilasciata prima dell’autunno del 2028”.

Microsoft e Sony hanno lanciato le loro console di nuova generazione, rispettivamente Xbox Serie X/S e PS5, nel novembre 2020.

A giugno, Spencer, aveva dichiarato che un potenziale aggiornamento di metà ciclo per la Serie X non era una priorità per Microsoft, e lo ha ribadito nelle interviste pubblicate il mese scorso.

“Non appena si iniziano a fare aggiornamenti di metà generazione, gli sviluppatori si trovano di fronte a una serie di problemi, a seconda della piattaforma a cui si rivolgono”, aveva dichiarato ad Eurogamer.

Spencer aveva aggiunto: “Se entriamo in un mondo di console in cui, ogni due anni, abbiamo tre o quattro ecosistemi chiusi che aggiornano l’hardware ogni due anni, mi chiedo: in che modo questo aiuta i creatori o i giocatori? Mi sembra che stiamo creando un sacco di complessità per i creatori e i giocatori in qualcosa che prima era molto semplice. E forse c’è un altro modello per noi”.

Ha anche detto a IGN che crede “che siamo alla fine dell’inizio” dell’attuale ciclo delle console. “Quindi penso che dobbiamo lasciare che gli sviluppatori si ambientino su questo hardware e ne traggano il massimo”.

Ricordiamo in fine che, sempre dai documenti della diatriba Microsoft-FTC, sono emerse nuove informazioni sull’eventuale esclusività di The Elder Scrolls VI.