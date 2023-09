Lies of P è disponibile su tutte le piattaforme, ecco il trailer di lancio ufficiale

Lies of P (trovate qui la nostra Recensione), il gioco di ruolo d’azione in stile Souls ambientato nella Belle Epoque e ispirato ai personaggi di Pinocchio, è ormai disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, e lo sviluppatore Neowiz ha rilasciato il trailer di lancio ufficiale per festeggiare l’uscita del gioco. Di recente, Neowiz e Round8 Studio hanno mostrato le armi presenti in Lies of P, e un gameplay che mette in evidenza la meccanica Legion Arm. Inoltre, è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer che mostra le boss fight del gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Articoli Consigliati Lies of P Guida: tre build interessanti da sviluppare per essere più forti Mortal Kombat 1: trapelata la lista dei personaggi DLC?

Lies of P è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=kXZoKdr-xeo