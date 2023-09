Synduality Echo of Ada è stato posticipato, nuovo gameplay trailer

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore Game Studio hanno posticipato Synduality: Echo of Ada dalla finestra di rilascio precedentemente pianificata del 2023 a una finestra di rilascio non annunciata. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Trovate qui sotto il gameplay trailer.

I giocatori che parteciperanno al Tokyo Game Show 2023, che si terrà dal 21 al 24 settembre al Makuhari Messe a Chiba, in Giappone, potranno toccare con mano il titolo sparatutto per la prima volta. Bandai Namco ospiterà anche uno speciale evento sul palco il 24 settembre dove annuncerà le ultime informazioni sul progetto. Di seguito un messaggio di Bandai Namco sul posticipo:

Sappiamo che molti sono ansiosi di sentire altre notizie sul gioco, ma il team avrà bisogno di un po’ più di tempo per preparare i vostri CRADLECOFFIN e Magus per la sortita! Mentre continuiamo a lavorare sullo sviluppo e sui miglioramenti del gioco, presto arriveranno altri aggiornamenti. Si prega di cercare maggiori informazioni in futuro, comprese le opportunità di vedere in anteprima SYNDUALITY Echo of Ada di persona.

—SYNDUALITY Echo of Ada Development Team

Di seguito una panoramica del gioco:

Synduality: Echo of Ada è ambientato nel 2222, anni dopo la distruzione quasi completa dell’umanità da parte di una misteriosa pioggia velenosa, le “Lacrime della Luna Nuova”, responsabile anche della creazione di orrende creature che danno ora la caccia all’umanità. Per sopravvivere all’apocalisse, gli umani si sono rifugiati nella città sotterranea di Amasia e hanno stretto un patto di collaborazione con particolari intelligenze artificiali chiamate Magus. I giocatori vestiranno i panni degli Erranti, esploratori che si dedicano alla ricerca di una rarissima risorsa, i cristalli AA. Nel corso della propria missione dovranno affrontare creature aliene note come “Ender”, contando sulla capacità dei Magus di guidarli nell’esplorazione, assistere in combattimento e fornire indicazioni, suggerimenti e avvertimenti.

