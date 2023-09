Mortal Kombat 1: trapelata la lista dei personaggi DLC?

Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra Recensione) di NetherRealm Studios è da poco disponibile su tutte le piattaforme e i dataminer hanno iniziato a scoprire informazioni sui contenuti futuri. Di recente, sono state pubblicate anche le modifiche della patch del day one; inoltre, Ed Boon ha mostrato il trailer della skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage. Tra i personaggi presentati in questi ultimi giorni, c’è stato anche il ritorno di Nitara interpretata da Megan Fox.

L’utente di Twitter @thethiny ha riferito che ci sono prove dell’esistenza di personaggi come Noob Saibot, Cyrax (in forma cyborg), Conan il Barbaro, Ghostface (dai film Scream ), Jade, Cassie Cage e Kung Jin. L’utente ha anche notato che questi sembravano personaggi giocabili, non Kameo Fighters. È interessante notare che potrebbe arrivare anche il T-1000 di Terminator 2 . Peacemaker parla di qualcuno che somiglia a suo padre, quest’ultimo interpretato dall’attore Robert Patrick nella serie HBO, il che non sembra certo una coincidenza. Se ciò non bastasse, sembrano essere previste anche fatalità stagionali, tra cui una che coinvolge una zucca e, secondo quanto riferito, sbloccabile attraverso una nuova “missione” in Invasioni il prossimo mese. Vi ricordiamo di prendere queste informazioni con cautela, poiché al momento non è stato confermato nulla di ufficiale da NetherRealm Studios e Warner Bros. Games. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

