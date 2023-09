Xbox Series X Brooklin: trapelano le immagini della console riprogettata

Microsoft ha in programma di rilasciare le console Xbox Series X/S riprogettate, nome in codice “Brooklin”, con un nuovo design e controller. Questo secondo i documenti giudiziari pubblicati durante la notte, come parte della recente battaglia legale di Microsoft con la FTC, che apparentemente non sono stati oscurati per errore. Potete vedere le immagini qui sotto, per gentile concessione di @Okami13_.

I documenti includono diapositive che mostrano dettagli e persino immagini del “aggiornamento Xbox Series X”, che secondo i documenti includerà “più spazio di archiviazione interno, Wi-Fi più veloce, potenza ridotta, un controller più coinvolgente e un design accattivante”. La console sembra anche abbandonare il vassoio del disco standard della Serie X. Il nuovo controller Xbox , nome in codice “Sebile”, includerà nuove funzionalità di feedback tattile e accelerometro, secondo i documenti trapelati, levette modulari e una batteria ricaricabile e sostituibile. Secondo un’altra diapositiva, “Brooklin” uscirà nel novembre 2024 con 2 TB di spazio di archiviazione allo stesso prezzo dell’attuale Xbox Series X (€ 499). Gli stessi documenti trapelati menzionano un aggiornamento di Xbox Series S con 1 TB di spazio di archiviazione per il prossimo settembre. Secondo i documenti, l’aggiornamento della Serie S includerà alcune delle funzionalità Brooklin come il supporto Wi-Fi migliorato. Di seguito la dichiarazione a Eurogamer:

Non appena inizi a fare aggiornamenti di fascia media, ti trovi di fronte a un sacco di problemi di fronte agli sviluppatori, su quale piattaforma si rivolgono. Se entriamo in un mondo di console in cui, ogni due anni, abbiamo tre o quattro ecosistemi chiusi che aggiornano il loro hardware ogni due anni, mi chiederò: in che modo questo aiuta i creatori o i giocatori?” A me sembra che stiamo creando un sacco di complessità per creatori e giocatori in qualcosa che prima era molto semplice. E forse c’è un altro modello per noi.

