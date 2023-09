Everspace 2: annunciata la data del primo importante aggiornamento

Lo sviluppatore Rockfish Games ha annunciato il primo importante aggiornamento dei contenuti per il gioco d’azione spaziale Everspace 2. Il gioco migliora rispetto al suo predecessore in molti modi, evitando la struttura rogue-like dell’originale per concentrarsi invece su una narrazione con un’ambientazione open-world su larga scala. L’aggiornamento, intitolato Armed and Dangerous, uscirà il 2 ottobre e sarà gratuito su PC e console.

L’aggiornamento Armed and Dangerous porta con sé una serie di nuovi contenuti nel gioco, inclusi 10 nuovi set di oggetti con 34 nuove varianti di oggetti, 4 nuovi catalizzatori, 40 nuovi attributi di oggetti, la possibilità di rilanciare attributi di oggetti, un nuovo vantaggio Khala e un nuovo vantaggio di Tareen. Il major update porta con sé anche nuove opzioni di personalizzazione della nave, tra cui 15 nuove ali di livello 4, nuovi randomizzatori di colori per le navi e un nuovo randomizzatore di moduli per navi. Ai nuovi contenuti si aggiungeranno una serie di nuovi miglioramenti alla qualità della vita, come salvataggi e caricamenti rapidi, personalizzazione dell’Inertia Dampener e miglioramenti dell’interfaccia utente. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivete una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano. Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.

Lanciato originariamente su PC, Everspace 2 è disponibile da agosto anche su PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.