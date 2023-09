Xbox annuncia la partnership con il team BWT Alpine F1

Xbox e PC Game Pass hanno annunciato la partnership con il BWT Alpine F1 Team, unendo così due mondi, quello del gaming e quello della F1, per un’esperienza ad alta adrenalina. A partire da questo fine settimana, in occasione del Gran Premio del Giappone, i loghi di Xbox e PC Game Pass saranno esposti sulle auto Alpine e nelle aree del Paddock. Inoltre, i fan avranno l’opportunità di partecipare alle varie attività Xbox durante le gare più importanti della stagione. Potete vedere il trailer della collaborazione qui sotto.

La nuova partnership evidenzia ulteriormente il legame di Xbox con gli sport automobilistici, confermato anche dalla recente collaborazione con Porsche e l’atteso ritorno di Forza Motorsport, il 10 ottobre. Di seguito la dichiarazione di Jerret West, CVP Gaming Marketing, Xbox:

Articoli Consigliati Everspace 2: annunciata la data del primo importante aggiornamento Xbox Series X Brooklin: trapelano le immagini della console riprogettata

L’annuncio di oggi con Alpine continua il nostro impegno per raggiungere sempre più fan in tutto il mondo attraverso il loro amore per lo sport. Gli sport motoristici sono una delle categorie sportive più emozionanti al mondo, con una base di fan diversificata che si riunisce per abbracciare il brivido delle corse competitive. Xbox e Alpine condividono valori comuni in termini di diversità, equità e inclusione e non vediamo l’ora di portare la gioia e la comunità del gioco e delle corse a più persone in tutto il mondo attraverso questa entusiasmante partnership.

Mentre David Gendry, vicepresidente, sponsorizzazione alpina, partnership e comunicazione ha affermato:

Siamo estremamente lieti di collaborare con Xbox, un nome familiare e un forte leader nel settore dei giochi. Negli ultimi anni, abbiamo collaborato con successo su alcuni progetti che hanno raggiunto con successo i nostri fan in tutto il mondo. Ora siamo orgogliosi di consolidare questa esperienza in una partnership a lungo termine, costruita sulla base dei nostri valori condivisi sia con Microsoft che con Xbox.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.