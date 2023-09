Logitech G svela tre prodotti per il gaming

Logitech G, brand di Logitech e leader nelle tecnologie da gaming, svela oggi tre nuovissimi prodotti che ridefiniscono le esperienze gaming e streaming, ti due nuovi microfoni Yeti GX, Yeti Orb e la nuova luce Litra Beam LX.

Yeti GX è un microfono da gaming di qualità superiore di livello broadcast con tecnologia a capsula dinamica che offre prestazioni audio senza precedenti. Yeti GX è un microfono USB plug-and-play per un’installazione e uno streaming senza difficoltà. Yeti GX è anche compatibile con la versione aggiornata Logitech G del Compass arm. Yeti Orb è un microfono USB da gaming elegante che offre le migliori prestazioni audio della categoria e la massima facilità d’uso. Progettato per i giocatori che si avvicinano per la prima volta allo streaming, Yeti Orb è costruito con una capsula a condensatore personalizzata e conferisce un aspetto elegante alla creazione di contenuti, oltre a essere dotato di un logo RGB e di una luce di stato con effetti di illuminazione personalizzabili a cui si può accedere prima o durante lo streaming. Litra Beam LX, l’apice di ciò che dovrebbe essere l’illuminazione di alta qualità, è una lampada RGB su due lati con tecnologia TrueSoft per modellare e dirigere la luce in modo che tutti possano apparire al meglio in ogni momento. Di seguito la dichiarazione di Vincent Borel, vicepresidente di Logitech G:

Insieme, gli esperti di design e ingegneria di Blue Microphone e Logitech G hanno collaborato per creare un microfono da gaming unico nel suo genere, con un audio di livello professionale e una serie di funzioni create su misura per i gamer. Siamo consapevoli che i giocatori vogliono condividere la loro esperienza con il pubblico. Per coloro che giocano per condividere loro stessi, questi apparecchi sono l’ideale, per loro stessi e per la loro community.

