Women in Games: pubblicato il Manifesto che promuove l’equità e la parità di genere

Women in Games, organizzazione no profit del Regno Unito che agisce dal 2009, ha pubblicato oggi il suo Manifesto. Profondamente radicato nello spirito suffragista, incarna la volontà colletiva del movimento di promuovere l’equità e la parità di generi nel settore gaming e negli esport. Presenta 14 “ragioni per sostenere le donne nei giochi”, invitando la comunità globale a collaborare per porre fine alla discriminazione e promuovere l’inclusività.

Marie-Claire Isaaman, CEO di Women in Games, spiega l’importanza del Manifesto:

“Il 50% della popolazione mondiale è costituito da donne, il 50% dei videogiocatori in tutto il mondo sono donne e ragazze, ma solo il 23% circa di coloro che lavorano nell’industria del gaming sono donne. Le donne che lavorano nel settore hanno meno probabilità di ricoprire ruoli di sviluppo e programmazione di videogiochi e meno probabilità di ricoprire posizioni senior. Inoltre, solo pochi studi sono di proprietà e gestiti da donne.

Continua con:

“Il settore dei videogiochi presenta gravi problemi, come la tossicità nei confronti delle ragazze e delle giocatrici online e le molestie sessuali durante i principali eventi aziendali, oltre alla discriminazione sul posto di lavoro. Il 72% delle giocatrici sperimenta la tossicità online, con ragazze e donne che si imbattono in comportamenti cupi e minacciosi, spesso screditate in modo aggressivo sulle loro abilità di gioco, che spesso sfociano in abusi verbali più violenti e in minacce di stupro“.

Per concludere con:

“Le donne e le ragazze sono penalizzate da queste azioni e ambienti dannosi. E, insieme alla pressione negativa che ne consegue, ciò influisce sul loro benessere mentale e scoraggia le ragazze e le donne dal perseguire un’istruzione o una carriera nel settore dei giochi.

“Questo quadro deve essere urgentemente ridipinto. È giunto il momento di cambiare“.

THE WOMEN IN GAMES MANIFESTO

110 anni fa, le suffragiste del Regno Unito pubblicarono il loro manifesto: “Quattordici ragioni per sostenere il suffragio femminile”. Più di un secolo dopo, le donne possono avere il voto, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere l’equità. Women in Games segue le loro orme, con questo manifesto, e i 14 motivi:

1. Perché le donne sono state a lungo emarginate nell’industria del gaming ed è giunto il momento di agire per creare un campo di gioco equo.

2. Perché “l’uguaglianza economica delle donne è un bene per gli affari” (ONU, 2023).

3. Perché la difesa attraverso la collaborazione e la comunicazione sono strumenti fondamentali nella lotta per eliminare la discriminazione.

4. Perché tutte le donne che lavorano nel settore meritano di essere trattate in modo equo a tutti i livelli, dalla creazione di contenuti alla guida di team di sviluppo, dal junior al senior management.

5. Perché la parità di retribuzione per tutti significa parità di retribuzione per le donne.

6. Perché per rendere l’industria del gaming un campo di gioco equo, dobbiamo promuovere un ambiente in cui tutti siano a posto.

7. Perché per aspirare a essere un riflesso equo del mondo intero, i giochi devono riflettere equamente l’intera popolazione mondiale.

8. Perché il sessismo e le molestie sono una piaga per l’industria del gaming e spetta a tutti, in particolare ai leader, garantire la salute, la sicurezza e il benessere delle donne.

9. Perché gli ambienti di gioco tossici impediscono alle donne di partecipare a community di gioco civilizzate.

10. Perché le esperienze di vita e le competenze professionali delle donne sono estremamente diverse e portano idee più innovative, lo sviluppo di giochi migliori e una cultura creativa più ricca e vivace per tutti.

11. Perché per raggiungere l’equità è necessario rimuovere le barriere tangibili che impediscono alle donne di entrare nell’industria dei giochi.

12. Perché abbracciare l’uguaglianza di genere e la diversità nei giochi e nell’industria dei giochi porterà a un futuro sostenibile.

13. Perché l’istruzione, la formazione e lo sviluppo professionale delle ragazze e delle donne sono essenziali per creare un campo di gioco equo.

14. Perché – per riassumere tutte queste ragioni – un campo di gioco equo va a vantaggio di tutti.

(ONU ‘Economic Empowerment’ Facts and Figures: Economic Empowerment | UN Women – Headquarters)

PERCHÉ IL WIREFRAME NEI GIOCHI È COSÌ DIFETTOSO

Le donne e le ragazze delle community dei videogiochi sono bersaglio della tossicità di genere sia di persona che quando giocano online.

Secondo il sondaggio di Female Gamers Survey (Bryter), tale tossicità è in aumento e, di conseguenza, le giocatrici sono spesso scoraggiate dal giocare ai giochi che amano. Il 72% delle giocatrici sperimenta la tossicità nel gioco, spesso di tipo cupo e minaccioso; cosa ancora più preoccupante, gli abusi non sempre si fermano una volta che le giocatrici lasciano il gioco: alcuni casi si manifestano con gravi conseguenze al di fuori del gioco. Nel sondaggio Bryter del 2022, 1 donna su 4 ha dichiarato di essere riluttante a identificarsi come una vera giocatrice e solo il 38% delle giocatrici ritiene che esistano processi adeguati per affrontare la tossicità nel gioco.

Quest’anno sono continuate a emergere accuse di discriminazione nei confronti delle donne che lavorano nel settore dei giochi e degli esports, a livello globale, sia all’interno di piccoli studi che di grandi aziende multinazionali. Al di là delle singole aziende o dei singoli eventi, come la più recente Game Developers Conference, esiste una cultura prevalente che consente comportamenti inaccettabili nei confronti delle donne, che nel peggiore dei casi includono minacce fisiche e molestie.

La rappresentanza femminile nella community di sviluppatori di videogiochi rimane estremamente bassa rispetto alla loro occupazione nel mondo del lavoro in generale – il rapporto 2022 della GDC ha rivelato che è scesa al 20%. Altre ricerche, come quelle condotte dall’Ukie, indicano che nel Regno Unito la percentuale raggiunge il 30%, anche se la mancanza di una divisione dettagliata dei ruoli specifici che le donne svolgono nelle varie discipline e livelli rende impossibile capire il loro reale coinvolgimento.

Per rendere visibile il lavoro delle donne nel settore dei videogiochi, è urgente condurre una ricerca dettagliata sulla rappresentanza femminile. È fondamentale rivelare le disparità basate sul genere nel processo di creazione dei giochi e come le donne siano influenzate nel raggiungimento di ruoli di leadership dal “gradino mancante” al primo passo verso la gestione.

COME WOMEN IN GAMES INTENDE REALIZZARE IL CAMBIAMENTO

Women in Games si batte per tutte le donne, le ragazze e le persone con diverse identità di genere, nonché per le donne transgender, di genere diverso e intersessuali, al fine di influenzare positivamente il dibattito pubblico e portare una cultura di equità e appartenenza negli spazi di lavoro e di gioco.

Ci occupiamo di sfere d’azione critiche, definite dalle nostre aree di intervento prioritarie, dando voce a una comunità globale che sostiene la nostra causa e gli uni gli altri.

Promuoviamo gli interessi della nostra comunità attraverso un vivace ecosistema di Ambasciatori di Women in Games a livello aziendale, individuale e formativo.

Attualmente abbiamo oltre 1.450 Ambasciatori individuali in più di 70 Paesi del mondo e oltre 40 Ambasciatori aziendali e Ambasciatori dell’istruzione nella nostra comunità di sostenitori attivi.

Organizziamo eventi globali per offrire opportunità di networking e di sviluppo professionale sicure, incoraggianti e di supporto.

Produciamo pubblicazioni significative che forniscono importanti indicazioni su come raggiungere l’equità di genere nei settori dei giochi e degli esports.

Organizziamo annualmente i Women in Games Global Awards, per promuovere i risultati e le conquiste delle donne in tutto il settore, e collaboriamo con altre organizzazioni che condividono la nostra visione, in progetti di ricerca e sviluppo.

Isaaman ha aggiunto in merito:

“Tutto il nostro lavoro, che continua a ottenere un ampio riconoscimento, è intrapreso per ottenere un cambiamento reale, sia nel dibattito pubblico sull’equità nei confronti delle donne, sia nella realtà vissuta dalle donne nei settori dei giochi e degli esports. Vi invitiamo a unirvi a noi per realizzare un cambiamento per le donne e le ragazze di tutto il mondo”.

UNIRSI AL MOVIMENTO

Women in Games invita a partecipare tutti gli operatori del settore, compresi gli studi di videogiochi, le aziende associate e le organizzazioni di esports. Dal diventare ambasciatori aziendali alle donazioni individuali, tutti possono contribuire a portare avanti la missione di Women in Games.

Per saperne di più su come diventare un Ambasciatore individuale di Women in Games o un Ambasciatore aziendale o dell’istruzione, potete visitare il sito ufficiale. Per informazioni su come sostenere Women in Games, potete visitare quest’altra sezione del sito.