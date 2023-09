ROG Ally disponibile con il processore AMD Ryzen Z1

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato che la console portatile ROG Ally è ora disponibile con il processore AMD Ryzen Z1, aggiungendo così una variante più entry level alla linea ROG Ally. Questo modello offre un’ottima esperienza di gioco, condividendo design, display, storage e sistema di raffreddamento con la versione Extreme.

Perfetta per giocare ovunque:

La console ROG Ally è dotata del nuovo processore AMD: progettato sull’architettura Zen 4, Ryzen Z1 è un processore a 6 core e 12 thread abbinato ad un’unità di calcolo grafico RDNA 3, che consente il pieno supporto delle tecnologie di upscaling di AMD come FSR e RSR per prestazioni di gioco eccezionali.

Fatta eccezione per il processore, il modello Z1 utilizza tutti gli stessi componenti del modello Z1 Extreme. Il sistema di dissipazione Zero Gravity a doppia ventola, con alette del dissipatore ultrasottili e tubi di calore ad alto attrito, garantisce il raffreddamento di Ally in qualsiasi situazione. Ally è inoltre dotata di 16 GB di memoria LPDDR5 6400 MHz, 512 GB di storage PCIe Gen 4 e uno slot per schede microSD UHS-II per espanderne la capacità. Il supporto WiFi 6E assicura che Ally rimanga connessa in modo impeccabile, sia che si tratti di una partita multigiocatore sia di uno streaming con Xbox Cloud gaming, anche quando la rete è satura.

Il pannello FHD (1080p) da 120 Hz con supporto FreeSync Premium offre ai giocatori un’eccezionale chiarezza di movimento nei giochi più veloci, senza tearing o stuttering anche in caso di cali di frame rate. Come il suo fratello più potente, anche Ally Z1 ha un display con una luminosità di 500 nit, che consente ai giocatori di giocare anche in aree ben illuminate e all’aperto. La funzionalità touchscreen permette di navigare senza problemi nel desktop di Windows.

Vaste librerie di giochi:

ROG Ally è stata progettata appositamente per il sistema operativo Microsoft Windows ed è in grado di riprodurre tutti i giochi su qualsiasi piattaforma. ROG ha collaborato con Microsoft, editori e studi di videogiochi per garantire ai giocatori che utilizzano la console la migliore esperienza possibile.

La console viene fornita con un codice Xbox Game Pass Ultimate di 3 mesi, che consente ai giocatori di accedere a centinaia di titoli subito dopo l’acquisto. È possibile accedere gratuitamente a giochi AAA come Starfield o altri titoli straordinari nella vasta libreria di Xbox Game Pass Ultimate.

PREZZI E DISPONIBILITÀ:

ASUS ROG Ally con processore AMD Ryzen Z1 è disponibile da subito sull’eshop ufficiale di ASUS al prezzo di 699€.