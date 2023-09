Xbox Game Pass: ecco i giochi della seconda parte di settembre 2023

Microsoft ha svelato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo dei giochi di Xbox Game Pass nella seconda parte di settembre 2023 (un paio invece da inizio ottobre). Da oggi è possibile giocare a Lies of P, già precedentemente annunciato, così come diversi altri titoli già si sapeva sarebbero arrivati in questi giorni nel servizio, come PayDay 3 e The Lamplighter’s League. Ben 4 giochi su 5 sono da Day One, con unica eccezione, Gotham Knights. Potete vedere la lista intera con giorno in cui sarà disponibile qui sotto.

Da oggi 19 settembre (già precedentemente annunciato):

Lies of P (Cloud, Console e PC) – Day One

In arrivo:

Party Animals (Cloud e Console) – 20 settembre – Day One

Payday 3 (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 21 settembre – Day One

Cocoon (Console e PC) – 29 settembre – Day One

Gotham Knights (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – October 3

The Lamplighter’s League (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – October 3

Questi sono invece i giochi che abbandoneranno il servizio il 30 settembre:

Beacon Pines (Cloud, Console e PC)

Despot’s Game (Cloud, Console e PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Console e PC)

Outriders (Cloud, Console e PC)

Prodeus (Cloud, Console e PC)

Weird West (Cloud, Console e PC)

Qui sotto potete vedere l’immagine con i giochi che si andranno ad aggiungere al catalogo Xbox Game Pass nella seconda parte di questo settembre 2023, ricordandovi che, come annunciato, dal 14 settembre è disponibile l’Xbox Game Pass Core, un’evoluzione di Xbox Live Gold.