Persona 5 Tactica: nuovi dettagli su livelli, battaglie, nemici, Sub-Personae e non solo

ATLUS ha pubblicato nuovi dettagli su Persona 5 Tactica, nuovo RPG strategico della serie. Vengono illustrate le meccaniche di gioco, concentrandosi sugli elementi interattivi dei livelli, la Carica e le meccaniche di battaglia delle Sub-Personae, la creazione delle armi, i nemici unici, i livelli di difficoltà e altro ancora. Potete leggere i nuovi dettagli di Persona 5 Tactica qui sotto:

Nuovi nemici unici

· Incontra una moltitudine di nemici diversi avanzando nella storia!

· Affronta il Sumo-maton faccia a faccia mentre ti lancia addosso dei nemici!

Il Sumo-maton genera il caos in battaglia scagliando via qualunque unità a portata, alleata o nemica!

· Ammira la meravigliosa Geisha sorvegliata mentre blocca i tuoi attacchi a distanza, in mischia e con abilità!

La Geisha sorvegliata è pronta a bloccare qualunque attacco diretto col suo comodo parasole elegante!

· Dai la caccia allo Shinobi viscido mentre diffonde cloni di se stesso sul campo di battaglia!

Lo Shinobi viscido creerà infidi cloni di se stesso sul campo di battaglia per confonderti!

· Mettiti alla prova contro i potenti nemici che ti attendono!

Scopri un’ampia gamma di elementi interattivi dei livelli!

I livelli sono anche pieni zeppi di elementi interattivi unici!

Fatti largo tra diversi livelli con elementi di gioco come telecamere di sorveglianza che richiamano nemici appena entri nel loro campo visivo oppure ascensori che sollevano o abbassano zone del livello premendo un interruttore!

Puoi sfruttare alcuni elementi a tuo vantaggio in battaglia, come le caselle di guizzo che ti permettono di saltare tra le zone sopraelevate del livello oppure i barili esplosivi che detonano dopo aver subito una determinata quantità di danni!

Trattieniti dal combattere per caricarti!

Non perdere la testa nel furore della battaglia! Mantieni il sangue freddo come un vero Ladro Fantasma!

Se un personaggio non agisce durante una battaglia, allora alla fine del turno questo inizierà a caricarsi!

Durante il turno successivo, sarà potenziato e pronto all’azione!

Posizionati con cautela per attirare i nemici e caricati per giocare con astuzia!

Le cariche di ogni personaggio prevedono effetti diversi, quindi sperimentale tutte!

Tutti possono equipaggiare la propria Sub-Persona!

Tutti i Ladri Fantasma possono equipaggiare una Sub-Persona!

Equipaggiare una Sub-Persona aumenterà le statistiche di quel personaggio! Inoltre, puoi usare le abilità uniche ed ereditarie di quella Persona!

Le Sub-Personae non dispongono solo di abilità attive che consumano SP per attivarsi, hanno anche abilità passive di supporto che si attivano automaticamente in battaglia!

Cerca la combinazione perfetta di personaggio e Sub-Persona!

Crea nuove armi nella Stanza di Velluto!

La Stanza di Velluto offre un nuovo servizio! Oltre alle solite fusioni delle Personae, potrai fondere due Personae per creare un’arma!

Puoi combinare determinate Personae in modo da creare nuove armi uniche. Queste armi sono superiori a quelle acquistabili nel negozio!

Creare numerose armi differenti ti fornirà un vantaggio, quindi ricorda di usare spesso questo servizio!

Goditi le tue sudate vittorie ai livelli di difficoltà maggiori!

Giocando alla difficoltà Difficile o a difficoltà più alte, la forza degli attacchi nemici aumenterà assieme ai loro HP, e i tuoi attacchi ora potranno colpire anche i membri del tuo gruppo!

Se non farai attenzione quando sferri attacchi ad ampia portata, potresti lasciare i membri del tuo gruppo con pochi HP senza che il nemico ti abbia nemmeno sfiorato!

Tuttavia, potrai riprovare tutte le volte che vuoi! Sperimenta diverse strategie!

Qui sotto i nuovi screenshot di Persona 5 Tactica, a questo link il nostro provato da gamescom, ricordando che il gioco sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, anche attraverso Game Pass dal day-one.