Banishers Ghosts of New Eden: il nuovo trailer fa una panoramica del gameplay

Don’t Nod e Focus Entertainment hanno fatto uscire un nuovo trailer, di quasi 7 minuti, di Banishers Ghosts of New Eden, che fa una panoramica completa sul gameplay dell’action-RPG. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

I giocatori vestono i panni di una coppia di Banishers, Antea Duarte e Red Mac Raith, esperti cacciatori di spiriti inviati a New Eden per sciogliere una misteriosa maledizione e risolvere casi di infestazione. Ma dopo un attacco sconsiderato, Antea viene uccisa e diventa uno dei fantasmi che detesta. Divisi tra il voto di proteggere i vivi dagli spiriti maligni e l’incubo della condizione di Antea, dovrete decidere: onorerete il vostro giuramento o sacrificherete i vivi nel disperato tentativo di riportare in vita la vostra amata?

Entrate nelle vite delle comunità di New Eden in un mondo afflitto da creature soprannaturali e antichi segreti. Combinate le abilità spirituali di Antea e il potente arsenale di Red per scacciare le anime che tormentano i vivi. Scoprite segreti, navigate in paesaggi misteriosi, potenziate il vostro equipaggiamento e incontrate personaggi memorabili il cui esito è nelle vostre mani.

Il vostro cammino è costellato di scelte difficili, in quanto decidete il destino degli abitanti di New Eden, siano essi viventi o anime erranti, con un impatto drammatico sulla vostra storia e sulle sfide che dovrete affrontare.

Banishers Ghosts of New Eden sarà disponibile dal 7 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui sotto potete vedere il trailer, mentre a questo link il precedente filmato pubblicato a fine agosto.