Tower of Fantasy: svelata Fei Se, prossimo simulacro

Level Infinite e Hotta Studio annunciano il prossimo simulacro in arrivo, Fei Se, che dal 26 settembre si unirà a Tower of Fantasy, l’open-world MMORPG free-to-play.

Conosciuta ai più per le sue doti di ballerina, la vera identità di Fei Se, leader del Palazzo Fantasma e comandante delle Guardie dell’Ombra, è molto più affascinante. Gli agenti segreti delle Guardie dell’Ombra sono gli agenti segreti del Dominio 9, che si mimetizzano nella vita frenetica di tutti i giorni. Fei Se è il mentore del simulacro Lan e, in occasione dell’esplorazione del pericoloso celestial gate, Lan ha temporaneamente affidato a Fei Se i compiti di Zhuque. Ora che Lan è tornata sana e salva, è tempo per Fei Se di tornare nell’ombra, usando le sue abilità di performer e la sua straordinaria arma a forma di loto, Endless Bloom, per entrare nei luoghi di ritrovo più prestigiosi del Dominio 9.

Qui sotto il trailer di Fei Se.

Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l’umanità è sfuggita al collasso dell’ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l’azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un’emozionante esplorazione del mondo di gioco.