Assassin’s Creed Mirage: specifiche PC e caratteristiche

Ubisoft ha pubblicato le specifiche PC e un trailer che mostra le caratteristiche della piattaforma, per Assassin’s Creed Mirage, prossimo capitolo della saga in arrivo il 5 ottobre.

Potrete immergervi nel mondo di gioco con una frequenza di fotogrammi senza limiti, anche in 4K; utilizzare simultaneamente una tastiera, un mouse e un controller (o altri input); ottenere una vista panoramica con HDR e il supporto multi-monitor e widescreen. Sarà inoltre possibile sfruttare funzionalità come il Super Sampling XeSS assistito dall’intelligenza artificiale di Intel, che aumenta la risoluzione consentendo all’hardware di produrre più fotogrammi al secondo; l’ottimizzazione per le GPU Intel Arc e le CPU di 13a generazione; sincronizzare l’illuminazione ambientale con l’azione di gioco utilizzando i prodotti Mystic Light di MSI; e sperimentare il feedback aptico della parte superiore del corpo con l’OWO Haptic Gaming System (supportato anche su console).

Qui sotto le specifiche nel dettaglio:

PC Specifications (All require DirectX 12)

1080p, LOW PRESET, 30 FPS

CPU: Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 for Intel Arc with ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790K (Intel Core i5-8400 for Intel Arc with ReBAR)/AMD Ryzen 5 1600 GPU: Intel Arc A380 6GB/NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB

Intel Arc A380 6GB/NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 570 4GB RAM: 8GB (dual-channel mode)

8GB (dual-channel mode) OS: Windows 10/11

Windows 10/11 SSD Storage: 40 GB

1080p, HIGH PRESET, 60 FPS

CPU: Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600 GPU: Intel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

Intel Arc A750 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB/AMD Radeon RX 5600 XT 6GB RAM: 16GB (dual-channel mode)

16GB (dual-channel mode) OS: Windows 10/11

Windows 10/11 SSD Storage: 40 GB

1440p (2K), HIGH PRESET, 60 FPS

CPU: Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X GPU: Intel Arc 770 8GB/ NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB

NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB/AMD Radeon RX 5700 XT 8GB RAM: 16GB (dual-channel mode)

16GB (dual-channel mode) OS: Windows 10/11

Windows 10/11 SSD Storage: 40 GB

2160p (4K), ULTRA PRESET, 60 FPS

CPU: Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X GPU: NVIDIA GeForce 3080 10GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GB

NVIDIA GeForce 3080 10GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16GB RAM: 16GB (dual-channel mode)

16GB (dual-channel mode) OS: Windows 10/11

Windows 10/11 SSD Storage: 40 GB

Qui sotto il filmato con le caratteristiche PC, a questo link, qualora vogliate, il nostro provato. Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie S/X, Xbox One e PC.