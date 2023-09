VIRTUOSO PRO: Corsair presentata la cuffia per gaming e streaming

CORSAIR ha presentato oggi un nuovo modello della linea di cuffie VIRTUOSO: la cuffia per streaming/gaming VIRTUOSO PRO con design open-back. Grazie alla tecnologia dei driver in grafene ed al design open-back, offre un audio di qualità superiore ed estremamente realistico, in grado di rivaleggiare con le cuffie di categoria studio. Perfetta per lo streaming, i giochi oppure per dare vita alle vostre creazioni.

VIRTUOSO PRO è la cuffia su misura dedicata a streamer e gamer. I suoi padiglioni con design open back creano un palcoscenico sonoro naturale e spazioso, dando ai giochi e ai contenuti multimediali una nuova dimensione ed un nuovo realismo. Inoltre, sarete in grado di percepire al meglio l’ambiente circostante: potrete parlare ed interagire come fareste normalmente anche indossando la cuffia. Lo streaming e la creazione di contenuti acquisiscono una naturalezza mai sperimentata.

VIRTUOSO PRO genera un audio sbalorditivo grazie all’impiego di driver in grafene da 50 mm, una tecnologia all’avanguardia in grado di rivoluzionare le prestazioni di una cuffia. Essendo un materiale più rigido rispetto ai driver tradizionali, il grafene cancella virtualmente le distorsioni ed offre un’acustica straordinariamente ricca e dettagliata, con un grado di precisione impressionante. Grazie alla potenza del grafene, con i driver di VIRTUOSO PRO potrete scoprire infiniti nuovi dettagli acustici nei vostri giochi e nei vostri contenuti multimediali che in precedenza difficilmente venivano colti.

Il flusso d’aria nei padiglioni auricolari vi garantisce la necessaria freschezza anche nelle sessioni di streaming e gaming più estenuanti. La cuffia è estremamente comoda da indossare ed è dotata di soffici padiglioni in memory foam, per offrire il comfort che mai avreste immaginato, anche durante le sessioni di ascolto più lunghe.

VIRTUOSO PRO è compatibile con il software Wave Link di Elgato per mixare, bilanciare e organizzare più fonti audio nello stesso momento. Wave Link sfrutta inoltre NVIDIA Broadcast, l’avanzata tecnologia per ridurre l’eco ed il rumore di fondo, oltre ad un’ampia gamma di VST per ottimizzare streaming e contenuti ed assicurarvi sempre la perfezione delle vostre sessioni live.

Fate sentire chiaramente la vostra voce attraverso un microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore. In alternativa, potrete semplicemente rimuoverlo ed utilizzare un microfono XLR o USB, trasformando quindi VIRTUOSO PRO nel dispositivo ideale per qualsiasi tipo di setup professionale.

Grazie agli avveniristici driver in grafene ed allo spazioso design open-back, perfetto per interagire davanti alla telecamera, con VIRTUOSO PRO potrete prepararvi al meglio per le sessioni gaming e streaming più importanti.

Disponibilità, garanzia e prezzi

La cuffia per streaming/gaming CORSAIR VIRTUOSO PRO è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

La cuffia per streaming/gaming CORSAIR VIRTUOSO PRO è coperta da una garanzia di due anni ed è supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati della cuffia per streaming/gaming CORSAIR VIRTUOSO PRO, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Pagine Web

Per ulteriori informazioni su CORSAIR VIRTUOSO PRO, potete visitare il sito ufficiale